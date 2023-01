Update vor dem Heimspiel gegen St. Gallen: Alex Frei kann aus dem Vollen schöpfen

Am Samstag, 18.00 Uhr, empfängt der FC Basel den FC St. Gallen zum Heimspiel der 9. Runde in der Super League.

Cheftrainer Alex Frei stehen drei verletzte Spieler nicht zur Verfügung: Rechtsverteidiger Sergio López fällt nach einer anfangs Woche im Training eingehandelten Bänderverletzung am Fuss mehrere Wochen aus. Dazu fehlen Tician Tushi (Bänderverletzung im rechten Knie) sowie Yannick Marchand. Ansonsten kann der Trainer aus dem Vollen schöpfen.

Seit Mittwoch im Mannschaftstraining befindet sich Riccardo Calafiori, der italienische Linksverteidiger, den der FCB am letzten Tag der Transferperiode von der AS Roma übernommen hatte und der sich anschliessend in Basel im Training eine Muskelverletzung zugezogen hatte.

Für die Partie im Joggeli - das letzte Samstagabendspiel in diesem Jahr vor heimischem Publikum - hat der FCB bis Freitag 20'300 Tickets im Vorverkauf abgesetzt. Geleitet wird die Partie von Sandro Schärer.

Bei sämtlichen Spielen des FCB an diesem Wochenende wird es eine Trauerminute im Gedenken an Nicolas Schindelholz geben. Der 34-Jährige, der seine fussballerische Ausbildung bis zur U21 beim FCB absolviert hatte und in Thun und später Aarau zu einem allseits geschätzten Profi geworden war, war vor zwei Wochen nach schwerer Krankheit gestorben.

Neun Punkte summiert der FCB nach sieben Spielen in der Super League und rangiert mit einer Nachholpartie im Kalender auf Platz 7 - und damit acht Punkte hinter den führenden Young Boys sowie Servette und mit sechs Zählern weniger als der FC St. Gallen. Der reist an mit einer eindrücklichen Bilanz von nur einer Niederlage im Joggeli aus den letzten neun Gastspielen (fünf Heimniederlagen des FCB). «Wir wissen um die Statistik, wir wissen, dass die nicht rosig aussieht und das wollen wir ändern», sagt Alex Frei, der mit seinem Team zuletzt vier Siege in drei Wettbewerben aneinandergereiht hat und von den letzten acht Spielen nur eines (in Sion) verloren hat (sieben Siege). Einen weiteren Ausrutscher kann sich der FCB nicht leisten, will er nicht den Anschluss an die Spitze des Umzugs verlieren. (cok)