Marwin Hitz fehlt krank

Der FC Basel muss in Bratislava auf seinen Stammkeeper verzichten. Marwin Hitz ist erkrankt und hat die Reise in die Slowakei nicht angetreten. Damit wird die Nummer 2 Mirko Salvi am Donnerstag im FCB-Tor stehen. Der Rückkehrer spielte in dieser Saison bereits im Cup in Aarau und gegen Allschwil und machte vor allem in Brügglifeld seine Sache sehr gut.

Im Europacup hat der 28-jährige Salvi allerdings erst drei Spiele absolviert. 2015 debütierte er im FCB-Trikot beim 1:0 gegen Lech Posen in der Europa League, als Germano Vailati zur Pause verletzt rausmusste. Dazu kommen zwei Einsätze in der Qualifikation mit dem FC Luzern, wobei im Sommer 2018 er in Hin- und Rückspiel gegen Olympiakos Piräus insgesamt sieben Gegentore hinnehmen musste.

In Bratislava ergänzt der 17-jährige Schweizer Antonio Spagnoli das Basler Torhüter-Trio, zu dem auch Salvis erster Vertreter Nils de Mol gehört. (jaw)