Ohne Kasim Adams nach Belfast

Ohne Kasim Adams Nuhu, der am Sonntag nur drei Tage nach seiner Verpflichtung seinen Einstand in der Innenverteidigung gegeben hat, reist der FC Basel am Mittwoch nach Belfast zum Rückspiel in der Qualifikation der Conference League (Donnerstag, 21.00 Uhr). Dem Ghanaer fehlt einerseits noch die internationale Spielberechtigung, wie der FCB mitteilt, andererseits war es kurzfristig nicht möglich, ein Visum zu beschaffen, damit Adams die Reise auch ohne Einsatz mitmachen kann.

SRF zeigt die Partie am Donnerstag in einem Livestream auf seinen Online-Plattformen sowie ab 22.05 Uhr auf SRF2 im Anschluss an die Übertragung des YB-Rückspiel gegen Liepäja auf SRF Info.