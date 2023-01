Der FCB in Bern: Tabellenführer ärgern

Als «schwer zu verdauen» bezeichnet Alex Frei auch am Tag danach das 2:2 in der Conference League gegen Zalgiris Vilnius, gegen das der FCB eine 2:0-Führung und damit das sichere Überwintern im Europacup aus der Hand gegeben hat. Vor dem Entscheidungsspiel in Armenien nächste Woche sieht der Spielplan den Abstecher zum Spitzenreiter der Super League vor.

Der FCB kommt als Fünfter mit elf Punkten Rückstand zu den Young Boys, den der FCB-Trainer favorisiert sieht: «Der Tabellenführer ist immer Favorit.» Viele Attribute sprächen derzeit für die Young Boys, unter anderem jene Eigenschaft, die Frei früher auch als grosse Qualität des FC Basel erachtet hat: «Man gewinnt Spiele, die du eigentlich nicht gewinnen darfst.»

Schwarze Serie

Die Massgabe für seine eigenes, sehr flatterhaftes Team lautet für den Gang ins ausverkaufte Wankdorf-Stadion: «Dranbleiben, den Gegner ärgern und alles reinwerfen, um ein positives Resultat herauszuholen.» Das ist dem FCB beim 0:0 im Joggeli gegen YB schon einmal gelungen, ansonsten blickt Basel auf eine schwarze Serie in Bern zurück: Der letzte Sieg gelang 2016.

Rechtsverteidiger Xhaka, Comas gesperrt

Personell muss Frei in Bern auf den gesperrten Arnau Comas verzichten (vierte gelbe Karte), was trotz des Schnitzers am Donnerstag beim Ausgleich von Vilnius eine Lücke reisst, war der Spanier doch bisher eine äusserst zuverlässige Konstante und zuletzt gegen Winterthur (3:1) auch noch Doppeltorschütze. Ihn wird Andy Pelmard in der Innenverteidigung ersetzen.

Frei lässt ausserdem durchblicken, dass - solange Sergio López nicht zurück ist aus seiner Verletzung - die Alternative neben Michael Lang als Rechtsverteidiger Taulant Xhaka heisst. Xhaka spielt das in seiner Karriere nicht zum ersten Mal, bestand auch in der Champions League in dieser Rolle und machte es am Donnerstag von zwei, drei Szenen abgesehen zur Zufriedenheit des Trainers. Der sieht Pelmard, der diese Position auch schon ausgefüllt hat, zentral besser aufgehoben.

Zur Verfügung steht am Sonntag auch wieder Riccardo Calafiori, der gegen Winterthur frühzeitig rausmusste, sich aber nicht gravierender verletzt hat. (cok)