Stromversorgung Mehr Strom für Basel: Swissgrid plant neue Höchstspannungsleitung durch die Region

Zwischen Therwil und Flumenthal (SO) will Swissgrid die bestehende über 30 Kilometer lange Stromleitung ersetzen. Je nachdem, ob die Leitung unter der Erde oder frei verläuft, sind andere Gemeinden betroffen. An einigen Orten werden die bestehenden Masten abgebaut.