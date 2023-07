Transfermarkt Der FCB sucht nach Integrationsplan für seine georgische Trouvaille Gabriel Sigua Der 18-jährige Georgier Gabriel Sigua kommt für das Mittelfeld des FC Basel und erhält einen Vertrag bis 2028. Spielberechtigt im Europacup ist er noch nicht.

Eine Unterschrift mit Langzeitfolgen: Gabriel Sigua bindet sich bis 2028 an den FC Basel, auf dem Papier zumindest. Bild: FC Basel 1893/Luca Cavegn

Die Fans des FC Basel sind unruhig und sie warten sehnlichst auf Vollzugsmeldungen bei der Kaderplanung wie die am Dienstag, mit die Verpflichtung von Gabriel Sigua offiziell gemacht wurde.

Der Georgier ist zwar am 30. Juni erst 18 Jahre alt geworden, gilt mit seinem starken rechten Fuss aber als grosses Versprechen aus der Schule von Dinamo Tiflis. Sigua hat bereits 31 Spiele für die erste Mannschaft gemacht und traf vor zwei Wochen in der Champions-League-Qualifikation, er stand jüngst als jüngster Spieler im Kader bei der Heim-EM der U21 und debütierte bereits in der A-Nationalmannschaft, die von Willy Sagnol trainiert wird.

Vogel hebt Talent und Physis hervor

FCB-Sportdirektor Heiko Vogel sagt zu Sigua, der einen Vertrag bis 2028 unterschrieben hat und dessen Transfermarktwert aktuell mit 800'000 Euro taxiert wird: «Gabriel gilt zurecht als grosses Talent in Georgien. Er verfügt mit erst 18 Jahren über eine sehr gute Physis und mit seinen 1,90 Meter hat er natürlich auch eine gute Präsenz in der Box. Wir freuen uns sehr, dass wir ihn als zentralen, offensiven Mittelfeldspieler, der bereits internationale Erfahrung auf höchstem Niveau mitbringt, langfristig an uns binden konnten.

Sigua gibt die Komplimente zurück: «Basel ist international bekannt und in der Schweiz sicher der Klub mit der grössten Strahlkraft. Ich bin überzeugt, dass ich hier meinen nächsten Schritt machen kann. Der FCB bietet hervorragende Entwicklungsmöglichkeiten für junge Spieler.»

Im Europacup noch nicht spielberechtigt

Mittrainiert hat Sigua am Tag nach Vertragsunterzeichnung noch nicht. Die Mannschaft bereitet sich auf den ersten Einsatz in der Conference-League-Qualifikation vor und für den Europacup wäre Sigua erst ab der Gruppenphase spielberechtigt.

Timo Schultz erklärte am Mittwoch vor dem Spiel gegen Tobol Kostanay, dass die Integration Siguas ins Team gekoppelt sei an verschiedene Phasen: «Wir müssen uns überlegen, wie wir die nächsten Tage mit ihm angehen, da wir nächste Woche unterwegs sind und er noch nicht spielberechtigt ist.» Sigua sei in Tiflis bereits voll im Trainings- und Spielbetrieb gewesen, «dementsprechend ist er voll bereit und kann zügig einsteigen», so Schultz, «der genaue Plan für ihn steht ehrlich gesagt noch nicht.»