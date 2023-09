Fussball Ein gefühlter Sieg: Der FCB holt ein 2:2 gegen den FCZ und damit viel Moral Der FC Basel holt sich gegen den FC Zürich nach einem 0:2-Rückstand ein 2:2 und tankt mit seinem rundumerneuerten Kader viel Moral. Und ist nicht mehr Tabellen-Schlusslicht.

Taulant Xhaka und Dominik Schmid jubeln über den Basler Treffer zum 2:2. freshfocus

In einer Reihe stehen die Spieler vor der Muttenzerkurve, lassen sich feiern, jubeln. Der Lärmpegel im Joggeli so ohrenbetäubend wie lange nicht mehr. Basel feiert – und das nach einem 2:2 gegen den FC Zürich. Das muss man sich mal vorstellen.

Aber um die Gefühlslage in Basel an diesem Sonntagabend zu verstehen, muss man sich nur noch einmal die letzten Tage und Wochen zu Gemüte führen. Der FCB hat sich einer Grundsanierung unterzogen. Nach einem Horrorstart in die Saison mit nur drei Punkten aus vier Partien wurde kein Stein auf dem anderen gelassen.

Der FCB hat in diesem Transfersommer 17 Spieler verpflichtet und 19 ziehen lassen. Auch das muss man sich erst einmal vorstellen. Der FCB hat ein neues Team, ein neues Gesicht.

Mit dieser Ausgangslage und einer Mannschaft, die alles andere als eingespielt ist, den Leader zu empfangen, ist nicht unbedingt die angenehmste Aufgabe. Trainer Timo Schultz sagte am Freitag, es sei wie ein kleiner Neustart, eine Chance ins richtige Fahrwasser zu kommen.

Und auch wenn am Ende gegen den FC Zürich nur ein 2:2 und damit lediglich ein Punkt resultiert, kann man konstatieren: Das war wie ein Neustart. Und Es war ein Spiel für die Moral.

Eine Startelf mit sechs Neuzugängen

Denn der FCB – gleich mit sechs Neuzugängen in der Startelf und nur mit drei Spielern, die gegen Lausanne-Sport im letzten Saisonspiel ebenfalls schon dabei waren – musste sich nach einem 0:2 zurückkämpfen und schaffte dies erst in letzter Sekunde. Aber von Anfang an.

Die Basler haben zu Beginn sichtlich Mühe, können die fehlenden Automatismen gegen ein sehr eingespieltes Zürich nicht kaschieren. Nach der ersten Basler Ecke in der 16. Minute aber wird der Gastgeber besser, scheint warmgelaufen und warmgespielt miteinander. Nur zwingend wird es lange dennoch nicht.

Aber der FCB zeigt eine ansprechende Leistung in einem umkämpften, intensiven Klassiker. Doch dann kommt die 42. Minute. Renato Veiga und Djordje Jovanovic kreieren einen wunderbaren Spielzug, den Thierno Barry veredeln könnte. Aber bevor der junge Franzose an den Ball kommt, haut ihn Yusuf Demir am Tor vorbei. Wie das möglich ist, kann nur Demir selbst erklären.

Von diesem Nicht-Tor scheinen sich die Basler drei Minuten später noch zu erholen, als Finn van Breemen in seinem Rücken seinen Gegenspieler verliert und der FCZ via Adrian Leon Barisic den Ball im Tor unterbringt. Der Treffer zählt als Eigentor des neuen Basler Abwehrspielers und ist das Ende der ersten Halbzeit.

Doch wer sich denkt, dieses Ende ist schon schlimm, der muss sich nach dem Start in die zweite Halbzeit gleich schütteln, als Marwin Hitz überlobt wird und die Zürcher plötzlich 2:0 führen. Der FCB, mit seiner wohl besten Leistung der Saison, steht plötzlich mit dem Rücken zur Wand. Noch nie in der Super-League-Historie haben die Basler in jedem Match mindestens zwei Tore kassiert. Bis zu diesem Sonntag.

Es ist aber nicht nur das eine Premiere für den FC Basel, bei dem so vieles neu ist. Neu ist mittlerweile auch, dass Trainer Schultz Spieler einwechseln kann, die sein Team weiterbringen können. Oder wie es Schultz sagt: «Das hatten wir vorhin nicht, dass wir Qualität von der Bank bringen können. Aber die Einwechselspieler haben uns besser gemacht. Taulant Xhaka vorne weg.»

Dieser Taulant Xhaka, der seit 98 Tagen kein Ligaspiel mehr gemacht hat, weil er im letzten Klassiker die Nerven verloren und sich eine Spielsperre von acht Partien eingehandelt hat. Zwar kann es Xhaka bei seinem Comeback nicht unterlassen, sich verbal bei Nikola Katic zu revanchieren und löst damit eine Rudelbildung aus. Aber Xhaka holt eben auch den Freistoss raus, den Veiga wunderbar direkt ins Kreuz verwandelt und mit dem der FCB wieder an Zürich dran ist.

Das Kompliment vom Trainer an sein Team

Was danach folgt, ist Zürcher Unvermögen, den Sack zuzumachen – Chancen hatte der FCZ genug. Aber es ist auch eine moralisch starke Leistung eines FCB, der sich in dieses Spiel beisst, alles gibt und sich ganz zum Schluss noch mit dem Ausgleich belohnt. Erzielt durch eines dieser neuen Gesichter, welches den FCB besser machen soll: Gabriel Sigua.

«Ich muss meiner Mannschaft ein riesiges Kompliment machen, wie sie sich zurückgekämpft und nie aufgegeben hat. Wir haben einige Widerstände zur Seite geräumt», sagt ein zufriedener Timo Schultz nach dem Spiel. Und er sagt, stellvertretend für alle Basler: «Es ist zwar nur ein Punkt, aber es fühlt sich fast an wie ein Sieg.»

Mitunter auch, weil der FCB nach fünf Spielen so nicht mehr Tabellenletzter ist.