Super League Der FCB und der Konkurrenzkampf: Gewissheiten gibt es nicht Der FC Basel setzt an diesem Samsztag gegen den FC St. Gallen Meisterschaft fort (18.00 Uhr, St. Jakob-Park). Andy Pelmard und Noah Katterbach sind zwei Beispiele für Dynamik und Konkurrenzkampf im grossen FCB-Kader.

Gute Rat muss nicht teuer sein: Noah Katterbach (links) mit Verteidigerkollege Kasim Adams. Imago

Eigentlich schon erstaunlich: Da sind zweieinhalb Monate ins Land gegangen, der Oktober bricht an und der FC Basel hat erst sieben Meisterschaftsspiele absolviert. Aufregend genug war diese erste Saisonphase dennoch mit schicksalhaften K.o.-Spielen im Europacup und kleinen Dramen wie dem Weiterkommen im Schweizer Cup in der Aarauer Verlängerung.

Wenn der FC St. Gallen an diesem Samstag im Joggeli einläuft, steht der FCB schon mächtig unter Druck, will er nicht den Anschluss an den Umzug an der Tabellenspitze verlieren. Weiter geht es nach der letzten Länderspielpause mit 13 Spielen, die bis zum 12. November und dem WM-Unterbruch durchgepeitscht werden. Und beim FCB dürfte sich in diesem atemlosen Takt fortsetzen, was sich schon in den vergangenen Wochen verdichtet hat: die Gewissheit, dass es keine Gewissheiten gibt.

Bestes Beispiel dafür ist Fabian Frei, der als Rekordspieler und Captain in die Saison gegangen ist und sich zuletzt häufiger auf der Reservebank wiederfand. Das muss keineswegs so bleiben, könnte aber häufiger der Fall sein. Denn die Optionen für Alex Frei sind vielfältig, gerade im Mittelfeld, aber auch in der Offensive, wo es spannend sein wird, welches Gespann sich aus dem Quartett Andi Zeqiri, Zeki Amdouni, Jean-Kévin Augustin oder Bradley Fink herausschält. Und dabei sind Darian Males, Adam Szalai, Kaly Sène oder Sayfallah Ltaief noch gar nicht berücksichtigt.

Andy Pelmard muss eine neue Position adaptieren

Ein Opfer der neuen Stabilität im Abwehrzentrum ist Andy Pelmard. Vergangene Saison über weite Strecken als zuverlässigste Neuverpflichtung taxiert, sieht er seinen Platz von Kasim Adams respektive Arnau Comas besetzt. Auch das muss nicht dauerhaft so bleiben, denn es gilt das Wort des Cheftrainers: «Beim FC Basel ist man nicht gesetzt», sagt Alex Frei, «da musst du deinen Platz jeden Tag verteidigen.»

Andy Pelmard (hinten). Freshfocus

Für Pelmard bedeutet das: auch mal linker Verteidiger spielen. Oder im defensiven Mittelfeld. Der Franzose sagt zwar: «Die Innenverteidigung bleibt meine Basisposition. Etwas Neues zu adaptieren ist nicht einfach, eine Challenge, aber ich bin bereit, Neues zu lernen.» Und der 22-Jährige erzählt: «Zu Beginn der Saison fragte mich Alex Frei, ob ich schon mal auf der Sechs gespielt habe. Ich antwortete: Ganz selten habe ich für ein paar Minuten ausgeholfen. Links zu verteidigen kannte ich da schon etwas besser.» Der Trainer räumt ein, manchmal intuitiv zu entscheiden wer spielt, oder mit Blick auf den Gegner.

Einer, der einen schwierigen Einstieg in die Saison hatte, war Noah Katterbach. Eine Verletzung, ein paar wackelige Leistungen, Ersatzbank. Und plötzlich gehörte er bei der jüngsten Siegesserie vier Mal zur Startelf. «Noah hat es in jüngster Vergangenheit sehr gut gemacht», sagt Alex Frei.

Der deutsche U21-Nationalspieler, gerade zurück von Kräftemessen gegen die besten Europas, den englischen und französischen Nachwuchs, schildert frank und frei, wie es ihm in den vergangenen Monaten ergangen ist: «Ich habe mir die Messlatte hoch gelegt, und deshalb ist es schwierig, mit Rückschlägen umzugehen.»

Noah Katterbach. Freshfocus

Dazu gehört, dass er beim 1.FC Köln erst gehypt und dann im Januar nach Basel ausgeliehen wurde. Katterbach erinnert sich, wie unbekümmert er in den ersten Profimonaten in Köln war und wie viel seither passiert ist. Auch in Basel. «Ein halbes Jahr mit drei Trainern ist nicht das, was man ruhig nennt.»

Noah Katterbach und der Performancecoach

Weil er erkannt hat, dass er sich zu sehr den Kopf zermartert, weil er gemerkt hat, dass er nie gelernt hat, wie man mit Rückschlägen umgeht, hat er externe Hilfe zu Rate gezogen. Auf Empfehlung von Philipp Degen hat er sich mit einem Performancecoach zusammengetan, dem Deutschen Holger Fischer. Der hat schon etliche Spitzensportler begleitet, darunter auch die Degen-Zwillinge und Adam Szalai oder die Tennisprofessionals Angelique Kerber und Andrea Petkovic.

Ein Ziel war: In der Lebensstruktur, aus dem Alltag noch etwas «herauszuholen». Etwa auf einen guten Schlaf zu achten und auf positive Gedanken. «Glücklich und zufrieden durch den Tag gehen», nennt das Katterbach. Nun setzt er sich mit frischem Selbstbewusstsein mit seiner Situation auseinander, die auch beinhaltet, dass sein Leihvertrag im Dezember endet. Mit einer Option des FC Basel, um ein halbes Jahres zu verlängern.

Und die nächsten Herausforderungen warten schon: der junge Franzose Hugo Vogel (18) und vor allem Riccardo Calafiori (20), der mit der Empfehlung von 13 Serie-A-Einsätzen aus Rom geholt wurde. Bis zum Stichtag wird sich noch einiges tun, 13 Spiele bieten genügend Gelegenheit, sich unentbehrlich zu machen – oder auch nicht.