Liveticker Basel mit Oberwasser: Aber noch keine Tore im Halbfinal-Rückspiel gegen Florenz

Nach dem 2:1-Sieg in Florenz kann der FC Basel als erste Schweizer Mannschaft in ein Finale eines europäischen Wettbewerbs einziehen. Ob ihm dies im Rückspiel in Basel gelingt, weiss der Liveticker.