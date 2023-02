Interview Heiko Vogel: «In allerletzter Sekunde zu verlieren, ist die schmerzhafteste Niederlage» FCB-Sportdirektor Heiko Vogel hadert nach dem 0:1 bei den Grasshoppers mit dem Chancenwucher und fasst das aus Basler Sicht Unfassbare in Worte.

«Gehen völlig unverdient als Verlierer vom Platz» - Heiko Vogel nach der Last-Minute-Niederlage bei den Grasshoppers. Bild: Freshfocus

Heiko Vogel, können Sie diese Niederlage schon fassen?

Fussball ist brutal. Wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht, hatten 19 Torschüsse, klarste Chancen, die wir haben liegen lassen. Und am Schluss sind wir dafür bestraft worden. Das ist Fussball.

Kann man der Mannschaft irgendeinen Vorwurf machen? Ausser, dass sie diese Chancen nicht genutzt hat?

Aber dieser Vorwurf ist gewaltig. Uns fehlt ein Stück weit die Kaltschnäuzigkeit, das zieht sich ja wie ein roter Faden durch die gesamte Saison. Und deshalb wird man gnadenlos bestraft.

Wenn Marwin Hitz auf den letzten Ball rauskommt, muss er den Ball klären, richtig?

Er hat ihn ja gehabt. Es wäre nur besser gewesen, den Ball ein bisschen weiter weg zu schlagen.

Wie gross ist jetzt die Enttäuschung?

Riesengross. Es waren in unserer Situation zwei schwere Spiele gegen GC, wir sind im Cup weitergekommen, völlig verdient, und heute gehen wir völlig unverdient als Verlierer vom Platz.

Das Glücklose, das dem FCB-Spiel anhaftet: Wie kann man dieses Momentum drehen?

Ich würde mir sehr grosse Sorgen machen, wenn wir keinerlei Chancen hätten. Aber wir haben kaum etwas zugelassen, haben uns selbst klarste Chancen erspielt, waren aus dem Spiel heraus immer brandgefährlich. Es gibt kein Allheilmittel ausser knallharte Arbeit.

Wie erleben Sie die Spieler in der Kabine?

In der allerletzten Sekunden zu verlieren ist die schmerzhafteste Niederlage, die man erleiden kann. Insofern ist die Niedergeschlagenheit der Mannschaft völlig verständlich. Sie ist auch ein positives Zeichen, weil die Spieler ja auch gesehen haben, dass sie über 90 Minuten die klar bessere Mannschaft waren.

Basler Beratschlagung: Heiko Vogel auf der Bank im Letzigrund mit Cheftrainer Alex Frei (links) und Co-Trainer Davide Callà (Mitte). Bild: Freshfocus

Die Spieler aufzubauen gehört jetzt auch zu Ihren Aufgaben?

Wir fahren nach Hause, schlafen eine Nacht darüber und machen dann da weiter, wo wir weitermachen müssen: bei der Regeneration. Und natürlich werden wir Gespräche führen mit den Spielern. Es war definitiv vieles gut und nur weniges schlecht.

Besteht die Gefahr, dass die Mannschaft in ein Loch fällt?

Och, das wurde doch schon oft genug geschrieben. Wenn wir ganz unten waren, hat die Mannschaft ihre besten Spiele gemacht. Bei einer jungen Mannschaft gibt es Hochs und Tiefs und sie hat schon Nehmer- und Comebackqualitäten bewiesen, deshalb mache ich mir diesbezüglich weniger Sorgen.

Und wer baut den Trainer auf?

Er kann gerne zu mir kommen, aber Alex Frei ist selbstbewusst und lange genug im Geschäft. Ich glaube nicht, dass ich ihn aufbauen muss. Diese Niederlage nagt nicht nur an ihm, sondern an uns allen. Wir wollen gerne auf der Siegerseite stehen, was heute leider nicht der Fall ist und entsprechend wütend sind wir. Weil der Spielverlauf alles andere hergegeben hätte. Nur nicht dieses Ergebnis.