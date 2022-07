Das neue FCB-Trikot Italienischer Touch und ein ambitioniertes Ziel Zwei Tage vor Saisonstart präsentiert der FCB sein Heimdress. Das Design des Auswärtshirts ist ebenfalls bekannt.

Die vielen Details, die erst bei genauerem Hinschauen und Fühlen erkennbar sind, seien Teil des «italienischen Touchs», wie Macron-Boss Gianluca Pavanello erklärt. Georgios Kefalas / KEYSTONE / keystone-sda.ch

Mehrere hundert Menschen stehen sich am frühen Nachmittag bei Temperaturen jenseits der 30 Grad die Füsse in den Bauch. «Ich hätte nicht gedacht, dass so viel los sein würde», entfährt es Michel. Der 40-jährige Birsfelder ist nur aus Neugier vor den St.-Jakob-Park gekommen, die meisten anderen warten dagegen aus einem bestimmten Grund. Wenn um 15 Uhr der umgestaltete Fanshop des FC Basel wieder öffnet, wird es erstmals das Heimtrikot des neuen Ausrüsters Macron für die kommende Saison zu kaufen geben.

Die Erwartungen unter den Fans sind unterschiedlich. «Ich habe das Trikot in der bz gesehen und finde es gar nicht mal so schön – das Gelb hätte man sich sparen können», gesteht Nicolas. Der 15-Jährige, der mit ein paar Kollegen ansteht, will das Dress dennoch kaufen und mit der Nummer von Joelson Fernandes bedrucken lassen. «Er wird den FCB retten», witzelt Nicolas’ Kumpel Kimon. André dagegen findet das Design des neuen Leibchens «sehr schön» und will es ebenfalls mit einer Nummer versehen lassen. «Für den Spieler entscheide ich mich spontan», so der 45-Jährige.

Die Frauenmannschaft muss sich noch gedulden

Pünktlich eröffnet dann David Degen den Shop. «Geniesst es», ruft der gut gelaunte Verwaltungsratspräsident ins Mikrofon und posiert anschliessend für Selfies. Der Laden selber hat sich derweil in Windeseile gefüllt. «Jesses Gott», staunt eine Frau vom Verkaufspersonal, das im neuen Trikot die Kundschaft bedient. Sämtliche Kassen sind offen, entsprechend schnell kommen die Fans an die Reihe. Eine Verzögerung gibt es lediglich, als eine ältere Frau wegen der grossen Hitze kollabiert. Ein Security sowie mehrere Fanshop-Angestellte sind aber sofort zur Stelle, bringen die Kundin in Seitenlage und versorgen sie.

So sieht das Auswärtstrikot aus, welches der FCB zu einem späteren Zeitpunkt präsentieren wird. Ho / bz

Draussen lässt derweil ein DJ Partymusik laufen. Die FCB-Spieler Jean-Kévin Augustin, Andy Pelmard, Darian Males und Adam Szalai sowie Trainer Alex Frei signieren zu den pumpenden Beats von Jadeds «Welcome To The People» ihre ersten Trikots. Das neue Dress trägt allerdings keiner vom prominenten Quintett, sie sind Macron-Trainingsleibchen gekommen. Auf diese müssen die FCB-Frauen aufgrund von Lieferengpässen noch warten. «Wir trainieren derzeit mit dem alten Material, doch die neuen Sachen sollen demnächst kommen», verrät Torhüterin Michèle Tschudin, die inoffiziell am Anlass vorbeischaut.

Offiziell dagegen ist Gianluca Pavanello an diesem Saisonstart-Event. Der CEO von Macron und seine Entourage fallen optisch stark auf, sind sie noch die einzigen, die Sakko und Krawatte tragen – und dabei scheinbar nicht heiss haben. Pavanello scheint der Ansturm auf «seine» Produkte zu gefallen. Es ist quasi eine weitere Bestätigung dafür, dass der FCB ein «Big Club» ist, wie er es formuliert. Auch deshalb sind mehrere Vertreter des italienischen Sportartikelherstellers gekommen. «Dieser Event passt prima zum Start in unsere Partnerschaft!»

Ein ambitioniertes Ziel für den Verkauf

Mit dem Dress selbst ist er sehr zufrieden. Er erwähnt den speziellen Stoff und die vielen Details, die erst bei genauerem Hinschauen und Fühlen erkennbar sind. «Das ist der italienische Touch», lächelt er und verrät, dass es das Ziel ist, in der kommenden Spielzeit 20’000 Shirts zu verkaufen. Damit das passiert, muss die Mannschaft die momentane Vorfreude durch gute Leistungen in Euphorie umwandeln und eine starke Saison spielen. «Darauf hoffen wir alle», so Pavanello.