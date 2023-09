Super League Xhaka und Schultz ärgern sich: Ausgerechnet Jashari bringt den FC Basel um den Sieg In der 8. Runde der Super League zeigt der FC Basel gegen den FC Luzern eine engagierte Leistung, dennoch ärgert man sich über das späte 1:1.

Es musste fast so kommen: Ardon Jashari wollte in diesem Spiel eigentlich Rotblau tragen. Doch dann schoss er in der 81. Minute den FC Luzern zum 1:1. Martin Meienberger / freshfocus

Ein Böllerknall 20 Minuten vor Anpfiff soll die FCB-Mannschaft aufwecken. «D Zit vo de Usrede isch verbi – Vorwärts jetzt!», steht auf einem Banner in der Muttenzerkurve, die somit ebenfalls eine Reaktion auf die Nicht-Leistung des FCB in Yverdon (2:3) und den schlechtesten Saisonstart seit der Erfindung der Super League fordert.

Der neu mit Fünferkette und Taulant Xhaka für Fabian Frei spielende FCB macht sich kurz vor Anpfiff erstmals seit Ewigkeiten wieder in einem Mannschaftskreis heiss und startet dann mit giftiger Zweikampfführung gegen einen FC Luzern, der mit einem Sieg erstmals seit 14 Jahren wieder Tabellenführer in der Super League werden könnte.

Das Telegramm Basel – Luzern 1:1 (0:0) St. Jakob-Park. – SR: Lionel Tschudi.– 20’566 Zuschauende. – Tore: 60. Jovanovic 1:0 (Xhaka). 82. Jashari 1:1 (Ademi). Basel: Hitz; Comas, Barisic, van Breemen; Dräger (79. Lang), Veiga, Xhaka (79. Frei), Schmid; Demir; Jovanovic, Barry (87. Sigua). Luzern: Loretz; Dorn, Simani, Beka, Frydek; Jashari, Beloko (75. Chader); Okou (68. Spadanuda), Meyer (68. Kadak), Haas; Villiger (68. Ademi). Bemerkungen: Basel ohne Hunziker, López, (beide verletzt), Avdullahu, Kade, Zé, Adjetey, De Mol, Vogel, Onyegbule, Kayombo (alle kein Aufgebot). – Luzern ohne Heller, Breedijk, Wicht, Hegglin, Rupp, Heller (alle kein Aufgebot), Jaquez, Klidje, Meyer (alle verletzt). – Verwarnungen: 25. Van Breemen (Foul), 90. Beka (Foul). – Bemerkungen: 33. Offside-Tor Barry. 82. Tor des FC Luzern zählt nach VAR-Check (kein Offside) doch. 91. Veiga trifft aus kurzem Winkel den Aussenpfosten.

Thierno Barry (5., trifft aus guter Position den Ball nicht richtig) und Djordje Jovanovic (6., Querpass geblockt und dann vorbei gezirkelt) vergeben in der Startphase erste Möglichkeiten. Und aufgrund der Basler Aufsässigkeit dauert es 15 Minuten, ehe auch Luzern einstempelt. Doch Marwin Hitz kann den Kopfball des am zweiten Pfosten völlig vergessen gegangenen Martin Frydek parieren.

In der 33. Minute zappelt der Ball erstmals im Netz. Doch weil Barry einen halben Meter im Abseits stand, bleibt es beim verdienten 0:0 zu Pause. Luzern hat mehr Ballbesitz, aber der FCB die etwas gefährlicheren Abschlüsse. Und FCB-Trainer Timo Schultz dürfte mit gemischten Gefühlen in die Kabine gegangen sein. Die Einstellung seines Teams stimmt. Doch das Erfolgserlebnis fehlt noch. Auch, weil der FCB-Offensive sichtbar die Automatismen fehlen. Immerhin bleibt erstmals in der Liga in dieser Saison in Halbzeit eins auch der eigene Kasten sauber.

Ein Traum von einem Kopfball erlöst das Joggeli

Die zweite Halbzeit beginnt mit 15-minütigem Belauern. Keiner will den Fehler machen. Defense first, das Motto beider Teams. Und so flankt Xhaka in der 60. Minute aus dem Halbfeld einfach mal in Richtung Djordje Jovanovic, der dank perfektem Timing, starker Sprungkraft und sehr guter Kopfballtechnik den Ball im linken Winkel versorgt. Das Joggeli kocht erstmals hoch. Die Erleichterung bei Team, Trainer und Fans ist riesig.

In der 67. Minute baut sich der neue Basler Aggressivleader Renato Veiga mit erhobenen Armen vor der Muttenzerkurve auf. Der Portugiese hatte zuvor einem Schuss von Serie-A-Rückkehrer Nicolas Haas geblockt und so das 1:1 verhindert. Es sind solche Momente, mit denen sich der FCB das nötige Adrenalin in die Adern pumpt. Denn Luzern wird stärker und drängt das Heimteam immer weiter in die eigene Hälfte. Das Spiel wird mit zunehmender Dauer zu einer Abwehrschlacht für den FCB.

In der 81. Minute jubelt zunächst keiner über den Treffer von Ardon Jashari, der einen schönen Spielzug über mehrere Stationen im Tor unterbringt. Schiedsrichter Lionel Tschudi entscheidet auf Offside. Doch weil dieses gleich drei Basler aufheben, steht es nach VAR-Intervention plötzlich 1:1. Ja­shari, der im Sommer gerne zum FCB gewechselt wäre und wegen dem sich die Verantwortlichen beider Klubs heute noch öffentlich zoffen, verzichtet auf einen Jubel.

Xhaka und Schultz trauern zwei Punkten hinterher

Auch als wenig später Veiga den letzten Abschluss des Spiels in die Hände von Luzern-Goalie Pascal Loretz schiesst und der Schlusspfiff ertönt, jubelt keiner. Taulant Xhaka sagt: «Wir bekommen ein dummes Gegentor. Mit einem Punkt können wir uns nichts kaufen. Das ist nicht unser Anspruch.» Und auch Schultz ist verärgert: «Wir wollten drei Punkte und haben das nicht geschafft. Aber die Jungs haben alles reingeworfen.»

Dem FCB ist der erhoffte Befreiungsschlag ebenso wenig gelungen wie Luzern die Übernahme der Tabellenführung. Doch aufgrund der stark verbesserten Leistung des FCB dürfte Schultz auch beim Heimspiel am Sonntag gegen Aufsteiger Lausanne-Ouchy noch an der Seitenlinie stehen. Der Basler Trainerknall dürfte nach dieser Vorstellung ausbleiben.

