Kommentar Acht Spiele Sperre gegen Taulant Xhaka sind gerecht Das FCB-Urgestein darf sich über die hohe Sperre nach seinen Aussetzern gegen den FC Zürich nicht beklagen, aber auch andere müssten von der Liga zur Rechenschaft gezogen werden. Jakob Weber

Taulant Xhaka muss nach Schlag ins Gesicht und Kopfstoss lange zuschauen. Bild: Daniela Frutiger/Freshfocus

Taulant Xhaka kann es auch am Montag nicht lassen. Die Berichterstattung und das Urteil der Liga veranlassen den FCB-Ersatzcaptain zu einer spontanen Reaktion. Auf Instagram lässt er seinem Frust freien Lauf. Xhaka hätte sich gewünscht, dass auch FCZ-Innenverteidiger Nikola Katic, der ihn übel provoziert hatte, gesperrt oder zumindest darüber berichtet wird. Und wie schon am Sonntag in der Schlussphase des Klassikers lässt sich ein Muster erkennen: Xhaka fühlt sich unfair behandelt und teilt aus.

Bestraft wird er von der Liga für seine vierte gelbe Karte und die zwei Tätlichkeiten mit kumuliert acht Spielsperren. Das Urteil mag unverhältnismässig hoch erscheinen, aber da Tätlichkeiten nun einmal mit drei und mehr Spielsperren sanktioniert werden, ist es in der Summe gerecht. Ohne Frage wäre es auch gerecht gewesen, wenn Schiedsrichter Dudic seinen Fehler beim Elfmeterpfiff zugegeben und erklärt hätte und auch Katic gesperrt worden wäre.

Es zeichnet Xhaka aus, dass er sich meldet, das Herz auf der Zunge trägt und Gerechtigkeit fordert. Aber man darf von einem 32-jährigen Fussballer auch erwarten, dass ihm bei Provokationen eine cleverere Retourkutsche einfällt als die, die er am Sonntag auf dem Platz und am Montag am Handy gewählt hat.