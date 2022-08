Kommentar Der FC Basel zieht in die Conference League ein - mit vorsichtig zu geniessendem Rückenwind Der FC Basel dreht das Duell gegen Sofia und zieht damit in die Gruppenphase der Conference League ein. Dies wird der Mannschaft Rückenwind verleihen, den man jedoch auch mit einer Prise Vorsicht geniessen sollte, mein Sportredaktorin Céline Feller. Céline Feller Drucken Teilen

Der FC Basel bejubelt das 2:0 durch Michael Lang - der mit Krämpfen am Boden liegt - und später über den Einzug in die Gruppenphase der Conference League. Marc Schumacher / freshfocus

Es war nicht zu hören, wie laut es gekracht hat, als David Degen der Stein vom Herzen gefallen ist. Aber das Gewicht, es dürfte gewaltig gewesen sein. Und ebenso gross die Erlösung, dass der FC Basel dank diesem 2:0 im Playoff-Rückspiel gegen CSKA Sofia den Sprung in die Gruppenphase der Conference League geschafft hat. Denn wie wichtig das ist, hat der Verein in den vergangenen Wochen genug oft betont.

Diese Gruppenphase der Conference League war beim FC Basel nicht nur finanziell budgetiert, um ein sich sonst öffnendes Loch in der Kasse zu decken. Sie war auch budgetiert bei der Kaderplanung. 32 Spieler gehören der 1. Mannschaft an. Hätte man das europäische Geschäft verpasst, man hätte ausdünnen müssen. Mehr, als es der FCB ohnehin noch tun wird. Und mehr, als ihm lieb gewesen wäre. Weil dann auch Spieler hätten verkauft werden müssen, um die Finanzen zu regulieren.

All diese Gedanken muss man sich im Joggeli-Turm nun nicht machen. Stattdessen dürfte diese Qualifikation für die Gruppenphase dem Verein Rückenwind verleihen. Dass dieser vor allem in der Liga gebraucht wird, ist deutlich. Denn dort sind die Basler trotz zum Teil vielversprechenden Leistungen noch nicht auf Touren gekommen.

Doch so sehr man von der Dynamik, der Abwechslung und diesem zusätzlichen Schwung, welche allesamt vom Dabeisein in Europa ausgelöst werden, zehren wird und kann, wird die immense Belastung auch Kraft kosten. Jeden dritten Tag ein Spiel zu haben – mit Ausnahme der kommenden Woche und der Nati-Pause – bedeutet auch: Zeit, um zu trainieren, an Automatismen zu arbeiten und jungen Spielern die Aufmerksamkeit zu schenken, die sie brauchen, hat der Staff um Alex Frei so kaum.

Folglich dürfte die logische Konsequenz auch sein, dass in der Liga eventuell die Kraftreserven nicht ausreichend sind. Die Europatournee ist also durchaus auch mit Vorsicht zu geniessen.

Nichtsdestotrotz ist diese Gruppenphase und damit das Erreichen des ersten Zieles in der neuen Saison genau das, was der FCB braucht. Und Alex Frei. Denn mit diesem Erfolgserlebnis bekommt er jenen Kredit und jene Zeit, die er und sein Fussball verdienen.