Liveticker Der FC Basel gewinnt gegen St. Gallen eine hart umkämpfte Partie dank Toren von Amdouni und Fink mit 3:2 Nach der frühen St. Galler Führung trifft Zeki Amdouni doppelt. Den St. Galler Ausgleich durch Lukas Görtler macht Bradley Fink 29 Sekunden nach seiner Einwechslung mit dem 3:2 wieder vergessen.

Das Spiel:

Sich gegenseitig abtasten, ein wenig an die widrigen Regenverhältnisse gewöhnen? Gibts nicht bei Basel gegen St. Gallen. Nicht einmal sechs Minuten dauert es, bis Marwin Hitz ein erstes Mal hinter sich greifen muss. Ballverlust in der Vorwärtsbewegung von Darian Males, der ein Foul reklamiert und liegen bleibt, schnelles Umschaltspiel der Ostschweizer, die FCB-Abwehr überfordert und Jérémy Guillemenot, der nur noch einzuschieben braucht. Danach übernehmen die Basler das Spieldiktat und powern sich in Richtung FCSG-Strafraum. Innerhalb von zwei Minuten ist das Spiel gedreht. Zuerst sieht Andi Zeqiri seinen Kopfball nach einer Michael-Lang-Flanke noch abgewehrt, Zeki Amdouni steht aber goldrichtig und trifft zum Ausgleich. Nicht einmal zwei Zeigerumdrehungen später behält Darian Males auf der rechten Aussenbahn die Übersicht und legt den Ball auf Amdouni zurück. Dieser lässt die St.-Gallen-Abwehr inklusive ex-FCB-Spieler Jordi Quintillà einfach stehen und trifft zum 2:0. Da der Ball via FCSG-Keeper Zigi seinen Weg ins Netz findet, wir dieses als Eigentor gewertet.

St. Gallen reagiert, Chadrac Akolo (30.) rutscht bei seinem Abschlussversuch weg und trifft deswegen nur den Pfosten. Die Partie wird zunehmend umkämpfter, Schiedsrichter Sandro Schärer muss gegen Ende der Halbzeit mehrfach in seine Brusttasche greifen und Karten verteilen. So auch in der 40. Minute, als er Basil Stillhart wegen einer Notbremse gegen Darian Males vom Platz stellt.

Doch die Zuschauenden, die sich auf ein FCB-Schaulaufen in Halbzeit zwei eingestellt haben, werden eines Besseren belehrt. Der FCB erspielt sich zwar einige Chancen, wie der Kopfball von Burger (50.), doch sind es die Ostschweizer, die mit einem beherzten kämpferischen Auftritt zu überzeugen wissen und die FCB-Abwehr etliche Male vor Probleme stellen. Sind sie bei den ersten Chancen noch nicht erfolgreich, so haben sie in der 69. Minute das Glück doppelt auf ihrer Seite.

Nach einem übermotivierten Einsteigen von Kasim Adams im Strafraum konsultiert Schärer den VAR und entscheidet auf Foulelfmeter. Den ersten Versuch von FCSG-Kapitän Lukas Görtler pariert Marwin Hitz zwar noch, beim Nachschuss ist er aber chancenlos. Es entwickelt sich ein offener Schlagabtausch, ehe die Stunde des Bradley Fink schlägt. Nicht einmal 30 Sekunden nach seiner Einwechslung verwertet er die Hereingabe von Lang zum 3:2-Siegtreffer. Die St. Galler drücken auf den Ausgleich, die Basler lassen auch dank Hitz aber nichts mehr zu und holen die nächsten drei Super-League-Punkte.

Der Beste:

Zeki Amdouni. Der Neo-Nationalspieler schnürt seinen ersten Doppelpack in Rotblau. Auch wenn der zweite Treffer als Eigentor gewertet wird, widmen wir Amdouni auch das 2:1. Er ist es ebenfalls, der bei vielen FCB-Angriffen seine Füsse im Spiel hat und die St.-Gallen-Abwehr vor Probleme stellt. Als Matchwinner darf sich aber Bradley Fink bezeichnen lassen, der in seinem ersten Super-League-Einsatz im Joggeli den 3:2-Siegtreffer erzielt.

Das gab zu reden:

29. Sekunden. So lange brauchte Bradley Fink nach seiner Einwechslung, um dem FCB mit seinem Tor die drei Punkte zu sichern. Augenfällig waren auch die vielen Karten - zehn Gelbe (fünf für Basel), eine Rote für die Gäste -, die das hart umkämpfte Spiel noch einmal unterstreichen.