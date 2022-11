Liveticker Der FC Basel verliert bei GC trotz 21 Eckbällen 0:1 und geht schlecht gelaunt in die WM-Pause Im letzten Spiel des Jahres zeigt der FC Basel im Letzigrund wieder sein schwaches Gesicht. Dank einem erst ab- und dann doch anerkannten Tor in der 34. Minute gewinnen die Grasshoppers mit 1:0, womit der FCB in der Tabelle Plätze einbüsst.

19 Bilder 19 Bilder Herzliche Begrüssung der beiden Trainer: Giorgio Contini und Alex Frei vor dem letzten Spiel des Jahres. Marc Schumacher / freshfocus

Das Spiel:

Die Serie ist gerissen, nach 17 Direktbegegnungen ohne Niederlage verliert Basel nach einer miserablen Leistung verdient mit 0:1 gegen GC.

Lange geht es ruhig zu und her im Letzigrund. Beide Mannschaften kommen zunächst zu keinen nennenswerten Chancen. Ab der 30. Minute nimmt die Heimmannschaft dann das Heft in die Hand und wird zunehmend gefährlicher. Nach 34 Zeigerumdrehungen leistet sich Pelmard einen haarsträubenden Fehlpass. GC reagiert blitzschnell, Schmid legt auf Ndenge ab, welcher Dadashov in der Mitte findet. Der Aserbaidschaner muss anschliessend nur noch die Kugel im leeren Tor versorgen und leitet somit den Anfang des Basler Untergangs ein.

Viele hoffen in Halbzeit zwei auf eine Reaktion, diese bleibt jedoch aus. Rotblau kommt zu sage und schweige 21 Eckbällen (!). Die Standards sind aber meist so uninspiriert wie der heutige Auftritt der Gäste. Gegen Schluss kommen die Basler immerhin noch zu Abschlüssen, die Chancenverwertung lässt aber zu wünschen übrig. Katterbach trifft nur die Latte (87.), anschliessend sündigen auch Fink und Zeqiri aus bester Position (88.). Dies bedeutet, dass auch im letzten Pflichtspiel vor der Winterpause die Inkonstanz sich als einzige Konstante durch die Basler Hinrunde zieht.

Das gab zu reden:

VAR-Wirrwarr im Letzigrund. Wir schreiben die 34. Minute, Pelmard spielt völlig unbedrängt einen Fehlpass auf Schmid, welcher blitzschnell reagiert und einen Steilpass auf Ndenge spielt. Neben Ndenge steht Abrashi im Abseits, beteiligt sich jedoch nicht am Angriff. Ndenge spielt in die Mitte, Dadashov verwertet und Schiedsrichter Dudic annulliert den Treffer nach einer Intervention des VAR. Der Ball liegt schon wieder auf dem Mittelpunkt, als Dudic zum Monitor schreitet und den Treffer zu Recht zählen lässt. Dadashov darf somit gleich zwei Mal jubeln.

Der Beste:

Bei allem Goodwill kann heute kein einziger Spieler hervorgehoben werden, weshalb diese Rubrik kurzerhand in «der Schlechteste» unbenannt wird. Besonders negativ fallen Calafiori und Pelmard auf. Der Italiener wird bereits nach der Pause ausgewechselt, der Franzose ist Hauptschuldiger am Gegentreffer und kann sich glücklich schätzen, dass seine zwei weiteren Fehlpässe als letzter Mann nicht zu einem weiteren Gegentor führen.