Der FC Basel empfängt in der 28. Runde der Super League ab 16.30 Uhr den Leader und baldigen Meister YB im Joggeli. Nach dem 2:2 gegen Nizza am Donnerstag will Rotblau auch in der Liga endlich einen Exploit landen. Obs gelingt und wie sich die ausgeschlossenen Fans vor dem Stadion verhalten, weiss der Liveticker.