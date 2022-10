Liveticker Schluss im Joggeli: Der FC Basel und FK Zalgiris Vilnius trennen sich nach einer enttäuschenden zweiten Halbzeit mit 2:2 Nach einer starken ersten Halbzeit und einer frühen 2:0-Führung gibt der FCB das Spiel aus der Hand. Auf die beiden unglücklichen Gegentore hat das Team von Alex Frei keine Antwort mehr bereit.

10 Bilder 10 Bilder Die Teams laufen ins Stadion ein. Im Hintergrund sorgt die Muttenzerkurve für Stimmung. Peter Schneider / KEYSTONE

Das Spiel:

«Loos wie'd Füürwehr...». Ganz getreu nach dem Lied der Muttenzerkurve legt der FC Basel los. Nach nicht mal einer Minute zappelt der Ball bereits im Zalgiris-Netz. Einen abgewehrten Frei-Freistoss legt Diouf humorlos unter die linke Lattenkante. Was für ein Strich! Fortan dominiert der FCB das Geschehen, kommt in Person von Andi Zeqiri zu zwei abgewehrten Schüssen und einem Offsidetor (4./13./15.). Es sollte ein Vorgeschmack sein, auf das, was danach kommen sollte. Amdouni erkämpft sich in der 17. Minute den Ball beherzt an der echten Aussenbahn, Males legt auf Andi Zeqiri, der mit einem trockenen Schuss das 2:0 erzielt. Fortan haben die Hausherren das Spiel unter Kontrolle, kommen immer wieder gefährlich vors gegnerische Tor.

Ein bis dahin unauffälliges Zalgiris spielt ab der 30. Minute dann auch vermehrt offensiv auf. Doch gross Zählbares schaut dabei nicht raus. Einen vermeintlich ungefährlichen Rückpass von Noah Katterbach vertändelt Marwin Hitz zuerst, schiesst dann dem heranrauschenden Mathias Oyewusi den Ball an den Fuss. In der 43. Minute heisst es plötzlich nur noch 2:1. Nach dem Seitenwechsel sind dem FCB die Unsicherheiten anzumerken. Die Leichtigkeit und der Spielwitz aus Halbzeit eins sind verschwunden, die Torchancen bei weitem nicht mehr so klar. Einer Halbchance in von Arnau Comas in der 54. Minute folgt ein FCB-Totalausfall. Erst stolpert Taulant Xhaka im Spielaufbau, mit wenigen Pässen ist die unsortierte FCB-Hintermannschaft ausgespielt. Arnau Comas' Grätsche ins Leere ist das Tüpfelchen auf dem «i». Er kann nur noch mitansehen, wie Oyewusi zum zweiten Mal an diesem Ab end einnetzt.

Danach sehen die 13'236 Zuschauerinnen und Zuschauer einen zeitweise fast lethargischen FCB. Die Angriffe werden nicht sauber zu Ende gespielt, vorne fehlte die Präsenz und Durchschlagskraft. Einzig nennenswert ist die Doppelchance von Dan Ndoye (77.), der zuerst knapp übers Tor schiesst, seinen Volleyschuss Sekunden danach abgewehrt sieht. Zalgiris spielt in dieser Matchphase extrem intelligent. Hinten stabil und vorne immer wieder gefährlich durch Konter. In der 90. Spielminute kommt noch einmal Hektik auf: Katterbach wird im Strafraum rüde abgebremst, die Pfeife des Schiedsrichters bleibt aber stumm. Einzige Folge: Gelb für Burger wegen Reklamieren. Nun muss der FC Basel am nächsten Donnerstag gegen Pyunik Jerewan mindestens einen Punkt holen, um europäisch überwintern zu können. Am Sonntag wartet aber mit den Young Boys erst einmal ein grosser Brocken in der Super League.

Der Beste:

Schwierig, die Frage nach dieser zweiten Halbzeit zu beantworten. Noah Katterbach hat an diesem Tag dennoch ein solides Spiel gemacht, ist somit nicht negativ aufgefallen.

Das gab zu reden:

Der Anschlusstreffer zum 2:1. Was in aller Welt muss sich Marwin Hitz in diesen paar Sekunden überlegt haben? Fas schon légère bei der Ballannahme, danach joggt er dem Spielgerät nur nach und merkt zu spät, dass Mathias Oyewusu die Situation bestens gelesen und seine Chance erkannt hat. Mit aggressivem Pressing gelingt es ihm, den Fuss so zu positionieren, dass der Ball nach Hitz' Abschlagsversuch direkt im Tor landet. Die Reaktion von Hitz, der danach gen Himmel schaut, hätte die Szene nicht besser beschreiben können.