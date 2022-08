Liveticker Schluss im Joggeli: Der FC Basel verliert mit 0:2 gegen den FC Lugano Der FC Basel trifft an diesem Sonntagnachmittag zu Hause auf den FC Lugano. Der Ticker ist ab 16.30 Uhr live mit dabei.

10 Bilder 10 Bilder Der Ewige Gusti hört auf. Nach 54 Jahren im Verein wird Gusti Nussbaumer von der Mannschaft und den Fans verabschiedet. Marc Schumacher / freshfocus

Das Spiel:

Vor dem Spiel wird Gusti Nussbaumer verabschiedet. 54 Vereinsjahre stehen der guten Seele des Vereins zu Buche, Ende dieses Monats ist Schluss für ihn. Der FCB hat in der ersten Hälfte alles im Griff, es zeichnet sich jedoch dasselbe Bild, wie schon die ganze Saison über. Die mangelnde Chancenauswertung der rotblauen Offensive bringt Trainer Alex Frei nicht nur ein Mal an diesem Nachmittag zum Toben an der Seitenlinie. Diouf (7. Minute) Zekiri per Freistoss (18. Minute) und mehrfach Dan Ndoye schaffen es nicht, den Ball im Lugano-Tor unterzubringen.

In der zweiten Halbzeit kommt dann zur mangelnden Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor noch viel Pech hinzu. Gleich drei Mal trifft der FCB die Luganesische Torumrandung: Ltaief in der 59. Minute (Pfosten), Diouf in der 73. Minute (Latte) und Males in der 82. (Lattenkreuz) sorgen dafür, dass beim FCB die Tormaschinerie weiterhin nicht auf Betriebswärme kommt.

Der FC Lugano zeigt in der Nachspielzeit dem FCB dann wie es eigentlich gehen sollte. Babic in der 90. und Mahmoud in der 94. Minute schliessen die sauber gespielten Lugano-Konter souverän ab. Lugano feiert, der FCB hadert mit sich selbst.

Der Beste:

Gusti Nussbaumer. «86:22» steht auf der Auswechseltafel, die ihm zu Gebühren in die Luft gehalten wird. Seit 1986 hat der scheidende Teammanager eigentlich alles mit dem FC Basel miterlebt. 18 der 20 Meistertitel, neun von 13 Cupsiegen, Abstiegsdramen, Aufstiegsfreuden, Konkursängste und viele magische europäische Nächte. Schade, dass diese lebende FCB-Legende mit einer Niederlage abtreten muss.

Aufgrund des Resultats gestaltet es sich schwierig, den besten Spieler zu nennen. Am ehesten wäre da noch Dan Ndoye, der einen beherzten und läuferisch starken Auftritt zeigt. Doch auch der Jung Nationalspieler lässt einige Chancen liegen.

Das gab zu reden:

Die Chancenauswertung des FCB. Bis am nächsten Donnerstag hat Trainer Alex Frei nun Zeit, an den richtigen Rädchen zu drehen, damit das Spiel auch einmal im gegnerischen Strafraum erfolgreich gestaltet werden kann. Dann triff der FC Basel nämlich in den Conference-League-Playoffs auswärts auf den CSKA Sofia.