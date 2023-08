Einzelkritik Zwei Routiniers müssen das Gegentor auf die Kappe nehmen, der Rest vergibt beste Chancen Fabian Frei mit einem abgefangenen Querpass und Marwin Hitz mit einem missglückten Rettungsversuch stehen beim FC Basel für die entscheidende Szene in Zürich.

Da bleibt Marwin Hitz (rechts) nur noch das Nachsehen, wie der Bogenball von Hayao Kawabe zum Zürcher Siegtor ins Basler Tor segelt. Keystone

Marwin Hitz: Note 3,5

Wenn er rausgeht aus seinem Sechzehner, muss er den langen Ball haben – sagt man. Der FCB-Goalie erreicht den Befreiungsschlag in der Nachspielzeit zwar, aber nicht konsequent genug.

Michael Lang: Note 4

Ersetzt erneut López, ist in der Defensive wenig gefordert, schaltet sich nach vorne ein und sieht seine Grosschance (52.) von Moreira pariert.

Kasim Adams: Note 4,5

Der zuverlässige Ausputzer – wie in einem Panikmoment in der Startphase und zweimal in der 77. Minute, als er erst gegen Bolla, dann gegen Pusic seine Masse Körper in die Schussbahn stellt.

Andy Pelmard: Note 4

Im Schatten von Adams eine hochkonzentrierte Leistung. Im letzten, entscheidenden Laufduell mit Dadashov kann man ihm keinen Vorwurf machen.

Riccardo Calafiori: Note 3,5

Trägt nichts Bahnbrechendes zum FCB-Spiel bei, sieht solid aus, jedoch bei einer GC-Chance seinen Gegenspieler frei zum Abschluss kommen.

Fabian Frei: Note 3,5

Etwaige Geburtsbegleitumständen lässt der frischgebackene Vater sich nicht anmerken. Seine stehenden Bälle könnten noch besser sein, sein letzter Querpass, der das Unheil auslöst, auch.

Wouter Burger: Note 4

Zurück nach zwei Spielsperren trägt er kreative Momente bei, hat selbst Chancen und muss nach 79 Minuten humpelnd (Oberschenkel) den Platz verlassen.

Hugo Novoa: Note 3

Im ersten Durchgang kaum wahrnehmbar, im zweiten nicht viel mehr. Einen Eckball tritt er hinter Grundlinie, dann macht er Platz für Darian Males.

Anton Kade: Note 4

Hat wie am Mittwoch das Führungstor auf dem Fuss, scheitert aber an Moreira. Aber welcher Basler beklagt dieses Schicksal nach diesem Spiel nicht?

Zeki Amdouni: Note 4,5

Knüpft, was seine Umtriebigkeit betrifft, an den Cupmatch an. Allerdings nicht, was seine Effizienz im Abschluss anbelangt.

Andi Zeqiri: Note 4

Hat die erste Basler Chance (10.) und eine weitere Kopfballmöglichkeit nach Ecke, er legt Amdouni prächtig auf (53.) und bleibt bei vier Liga-Toren stehen.

Dan Ndoye: Note 4

Verletzungscomeback, Teil 1: Kommt für Kade, hat gleich eine gute Chance, bringt aber nicht genügend Druck und Präzision in seinen Kopfball.

Darian Males: Note 3,5

Verletzungscomeback, Teil 2: Der Topskorer ersetzt Novoa ohne sich auffällig in Szene setzen zu können

Zu kurz im Einsatz für eine Note:

Bradley Fink (79. für Zeqiri), Andi Diouf (79. für Burger).