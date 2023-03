Schweizer Cup Der FC Basel ist weiterhin im Takt Der FC Basel gewinnt nach einer starken Leistung und einer Verlängerung mit 2:1 gegen den FC St. Gallen und zieht in den Cup-Halbfinal ein. Damit sind die Basler auch im März noch in drei Wettbewerben vertreten.

Der Torschütze zum 2:1, Zeki Amdouni (links) jubelt nach seinem Siegtreffer mit Dan Ndoye und Bradley Fink. Claudio Thoma / freshfocus

Aller guten Dinge sind drei. Zumindest, wenn man es mit dem FC Basel hält und es um die Aluminiumtreffer geht in diesem Cup-Viertelfinal gegen den FC St. Gallen. In der 95. Minute hämmert Riccardo Calafiori nach einer Ecke von Taulant Xhaka den Ball ans Lattenkreuz, der Abpraller landet bei Zeki Amdouni, und der trifft. 2:1 für den FC Basel. Erstmals führt der Gast im Kybunpark. Und das ist hochverdient.

Es ist die 95. Minute der Verlängerung, die läuft, weil die beiden Teams nach 90 Minuten und einem 1:1 keinen Sieger gefunden haben. Aber nach diesen 90 Minuten muss man schon auch sagen: Manchmal ist es einfach unfassbar, wie viel Pech man in einer Partie auf sich vereinen kann.

Zumindest muss sich das der FCB nach der zweiten Halbzeit der regulären Spielzeit gesagt haben. Die Bilanz aus dieser: immerhin der längst fällige und verdiente Ausgleich in der 58. Minute durch Andi Zeqiri nach einem tollen Zuspiel von Fabian Frei.

Aber eben auch zwei Riesenchancen von Michael Lang, die FCSG-Keeper Lukas Watkowiak irgendwie noch pariert. Und dann noch der Pfostenschuss von Zeki Amdouni in der 81. Minute sowie ein Volley von Zeqiri, der ebenfalls pariert wird. Es sind nur vier von vielen Abschlüssen, welche die Basler abgeben. Aber der Ball will und will nicht ins Tor.

Im Fasnachtstrikot zum Sieg am letzten Fasnachtstag

Dabei wäre die Führung des FCB, der am letzten Fasnachtstag im entsprechenden Trikot aufläuft, mehr als verdient. Denn während Basel wach und stark aus der Pause kommt, macht St. Gallen so gut wie gar nichts. Emmanuel Latte Laths Schuss, der über die Latte fliegt, ist noch die gefährlichste Aktion der St. Galler.

Und sonst? Ganz wenig vom Gastgeber. Ähnlich ist es auch schon in der ersten Halbzeit, aus welcher der FC St. Gallen, dennoch mehr macht. Zwar beginnt der FC Basel besser, kommt in den ersten neun Minuten gleich zu drei Angriffen. Der dritte wird den Baslern dabei zum Verhängnis. Anton Kade kommt nach einer Hereingabe zu einem Kopfball, verwertet diesen aber nicht.

Die St. Galler setzten gleich dort an, starten einen Konterangriff, Jordi Quintillà – natürlich er, der ehemalige Basler, der nach nur einem halben Jahr vom Hof gejagt wurde – spielt einen traumhaften Schnittstellenpass auf Christian Witzig. Der legt quer durch den Basler Strafraum zu Jérémy Guillemenot, der wiederum viel zu frei einschieben kann. Die Basler Abwehr sieht dabei kollektiv nicht gut aus.

Danach kommen die Basler erst einmal nicht mehr in die Partie. St. Gallen ist kurzzeitig bestimmend. Als müsste der FCB den Schock des Gegentreffers erst einmal abschütteln.

Auch im März noch in allen drei Wettbewerben dabei

Die Basler, auf fünf Positionen umgestellt, agieren zu fehlerhaft, streuen teils haarsträubende Pässe ein. Je näher jedoch die Pause kommt, umso wärmer hat sich die neu zusammengestellte FCB-Elf gespielt, kommt mit dem 3-4-3-System immer besser klar.

In der 38. Minute ist es dann Andi Zeqiri, der nach einer Ecke von Fabian Frei die grösste Ausgleichschance hat. Seinen Kopfball sieht er jedoch an den Pfosten fliegen. Es ist der erste der drei Basler Aluminiumtreffer.

Dass der FC Basel an diesem eiskalten Abend in St. Gallen, an dem in Basel zeitgleich langsam die letzten Takte der Basler Fasnacht gespielt werden, lange warten muss, bis das Glück ihn findet, dürfte ihm in der Endabrechnung egal sein. Denn der FCB ist weiter. Er ist weiterhin im Takt. Und: Er ist vor allem auch im März noch immer in allen drei Wettbewerben vertreten.

Im Cup geht es dann in der ersten April-Woche weiter. Wer der Gegner der Basler sein wird, entscheidet sich am Samstag. Dann wird im Anschluss an das nächste Basler Spiel – in der Liga gegen Luzern – ausgelost.