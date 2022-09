Schweizer Cup «Schwierigstes Los, Aufgabe erledigt»: Der FC Basel bekundet gegen starke Aarauer grosse Probleme, gewinnt aber trotzdem Der FC Basel tut sich gegen einen starken FC Aarau aus der Challenge League im Schweizer Cup lange sehr schwer und kann das Spiel erst in der Verlängerung drehen. Durch den 3:1-Sieg steht der FCB im Achtelfinale.

Michael Lang geht in der 4. Minute der Verlängerung nach einer Xhaka-Ecke am zweiten Pfosten vergessen und trifft zum 2:1. Keystone

Das Gesicht ist schmerzverzerrt, Ersatz Sergio Lopez steht schon an der Seitenlinie bereit. Doch es gibt noch einen Eckball, den der angeschlagene Michael Lang mitnehmen will. Es läuft bereits die 4. Minute der Verlängerung, als Taulant Xhaka das Leder in die Mitte zirkelt und Lang am zweiten Pfosten unbedrängt zum 2:1 einnetzen kann. Es ist die Vorentscheidung in diesem Cup-Fight, der über 120 Minuten ging.

Aarau, der aktuelle Dritte der Challenge League, startet furios. Die am Freitag aus Litauen zurückgekehrten Basler kommen mit der aggressiven Gangart und dem starken Pressing des Heimteams nicht klar. «Zu Beginn war es harzig, Aarau hat uns schon etwas überrascht», gibt Dan Ndoye nach Spielschluss zu.

Und obwohl FCA-Topskorer Shkelqim Vladi (acht Tore in acht Spielen) schon in der zweiten Minute mit einer Knieverletzung vom Feld getragen und durch FCB-Leihstürmer Andrin Hunziker ersetzt werden muss, powert Aarau weiter und verdient sich die 1:0-Führung.

Nachdem bereits Noah Katterbach einen Ball in der eigenen Hälfte vertändelt hat, lässt sich auch Lang düpieren, und eine Flanke und einen starken Abschluss von Valon Fazliu später steht es 1:0 für den Underdog. Das Brügglifeld bebt, und der FCB merkt, dass das heute ein hartes Stück Arbeit wird.

Das Telegramm Aarau - Basel 1:3 (1:1) n.V. Stadion Brügglifeld. – 8000 Zuschauer (ausverkauft). – SR: Fedayi San. – Tore: 10. Fazliu (Conus) 1:0. 42. Augustin 1:1 (Handelfmeter). 94. Lang (Xhaka) 1:2. 119. Ndoye (Males) 1:3. Aarau: Enzler; da Silva (59. Avdyli), Thaler (117. Wetz), Jäckle, Kronig; Gjorgjev (105. Schwegler), Bunjaku (73. Eberhard), Njie, Conus; Fazliu, Vladi (7. Hunziker, 59. Tasar). Basel: Salvi; Lang (95. Lopez), Comas, Adams, Katterbach; Pelmard (84. Diouf); Ndoye, Burger (107. Males), Frei (84. Xhaka), Millar (69. Sène); Augustin (69. Zeqiri). Bemerkungen: Basel ohne Amdouni, Calafiori, Szalai, Kade, Essiam, Onyegbule, Tushi (alle verletzt), Marchand, (kein Aufgebot), Ltaief, Vogel, Adjetey, Chipperfield, de Mol (U21). – Verwarnungen: 21. Burger (Foul). 42. Conus (Handspiel). 48. Bunjaku (Foul). 80 Eberhard (Foul). 97. Xhaka. – Platzverweise: 99. Njie (Schlag). 109. Conus (Gelbrot). – 45. Lattenschuss von Augustin. Auslosung: Der FC Basel trifft im Achtelfinale Anfang Februar auswärts auf GC.

Alex Frei resümiert nach Spielschluss: «Aarau war vor allem in der Startphase unfassbar gut. Sie haben alles in die Waagschale geworfen.» Doch dass kein Klassenunterschied erkennbar ist, liegt auch daran, dass sich das auf sechs Positionen veränderte FCB-Team mit Captain Fabian Frei und Startelfdebütant Jean-Kévin Augustin erst finden muss und zu wenig entschlossen in den Zweikampf oder in die Lücke geht.

So dauert es 30 Minuten, ehe der FCB erstmals auf das Tor der Aarauer schiesst. Augustins Distanzversuch ist aber der Startschuss in die besten 15 Basler Minuten an diesem Nachmittag. Kurz vor der Pause gelingt folgerichtig auch der Ausgleich. Augustin verwandelt den Handelfmeter, den es gibt, weil der ehemalige FCB-Junior Bastien Conus Freis Kopfball mit der Hand abblockt, souverän.

Aarau ist in der zweiten Halbzeit näher am Sieg

Conus wird später sagen: «Heute wäre definitiv mehr dringelegen. Die zweite Halbzeit gehörte uns.» Damit widerspricht der Aarauer Linksverteidiger zwar Alex Frei, der die zweite Halbzeit als «stetes Hin und Her» bezeichnet. Doch wegen des Schuss- und Chancenverhältnisses müssen wir doch eher Conus Recht geben. Aarau erkämpft sich mehrere gute Abschlussgelegenheiten. Doch an einem kommt es heute nicht mehr vorbei: Mirko Salvi. Die Basler Nummer zwei pariert gleich vier Mal glänzend und rettet den FCB so in die Verlängerung.

Zwei rote Karten und Ndoye machen den Deckel drauf

«Ich wusste, dass wir in der Verlängerung vom Rhythmus her im Vorteil sein werden», sagt Alex Frei. Und sein Gespür sollte sich bewahrheiten. Erst trifft Lang wie eingangs beschrieben. Dann schwächen sich die Aarauer selbst. Erst tritt Allen Njie Wouter Burger nach einem Kopfballduell auf den Fuss, um auch noch mit der Faust in Richtung des Gesichts zu schubsen. Dann unterbindet Conus mit einem rüden Einsteigen gegen Kaly Sène einen Konter, und aufgrund der roten und gelb-roten Karte ist Aarau in den letzten Minuten des Spiels nur noch zu neunt.

Auch hier verteidigt der Underdog wacker, doch weil der FCB in der 119. durch den neu für die A-Mannschaft aufgebotenen Dan Ndoye noch das 3:1 schiesst, brennt nichts mehr an.

«Wir hatten das schwierigste Los und unsere Aufgabe erfüllt», sagt Alex Frei, der sich über den siebten Sieg aus den letzten acht Spielen freut. Seinen Spielern gibt er anderthalb Tage frei, und in der Länderspielpause wird auch der Trainer am Wochenende einmal kräftig durchpusten. «Solange David Degen mich in Ruhe lässt, gehört das nur mir und meiner Frau», scherzt der Coach zum Abschied, bevor er das Brügglifeld mit einem Lächeln verlässt.

