Super League Dieser FC Basel garantiert Spektakel Das Team von Alex Frei schüttelt nach packendem Spiel mit dem 3:2 gegen den FC St. Gallen ein Angstgegner-Klischee ab und zeigt, dass er auch Mentalitätsmonster niederringen kann.

Kollektive Erleichterung: Youngster Bradley Fink inmitten der Teamkollegen nach dem siegbringenden Treffer in der 83. Minute. Freshfocus

Um es vorwegzunehmen: Am Gesamtkunstwerk dieses Spiels gibt es nichts, aber auch gar nichts auszusetzen. 22630 Zuschauer im Joggeli, Dauernieselregen, zwei Mannschaften, die geradlinig Fussball spielen und kämpfen bis zum Umfallen, zehn Verwarnungen, eine rote Karte für Notbremse und fünf Tore, die dramaturgisch nicht besser hätten fallen können.

Mit dem 3:2-Erfolg setzt der FCB zum einen etwas dem Angstgegner-Klischee entge­gen, mit dem die Gäste angereist sind. Denn es ist erst der zweite Basler Heimsieg seit Dezember 2017 gegen den FC St.Gallen. Wiederholt liess der FCB sich düpieren von ihm und dazu hat auch dieses Mal nicht viel gefehlt.

Zum anderen sind es drei sehr wichtige, wegweisende Punkte. Der FCB hält damit Anschluss, macht in der Tabelle zwar nur einen Rang vorwärts, hat aber auch ein Spiel weniger. Ausserdem ist es der fünfte Basler Pflichtspielsieg in Serie, acht der letzten neun Partien hat der FCB für sich entschieden. Der Trend ist positiv.

Das Telegramm FC Basel - FC St. Gallen 3:2 (2:1) St. Jakob-Park. – 22’630 Zuschauer. – SR: Sandro Schärer. – Tore: 6. Guillemenot 0:1 (Schmidt). 15. Amdouni 1:1 (Zeqiri). 17. Zigi (Eigentor; Amdouni/Males) 2:1. 70. Görtler (Foulpentalty) 2:2. 83. Fink 3:2 (Lang).

Basel: Hitz; Lang, Comas, Adams, Pelmard; Xhaka, Burger (82. Fink); Males (75. Millar), Amdouni (75. Diouf), Ndoye; Zeqiri (68. Augustin).

St. Gallen: Zigi; Sutter (68. Schneider), Stillhart, Maglica, Guindo; Görtler, Quintilla, Schmidt (68. Kräuchi); Akolo (63. Alves), Karlen (37. Stergiou), Guillemenot (63. Latte Lath). Bemerkungen: Basel López, Marchand, Tushi (verletzt), Essiam, Sène, Kade, Calafiori (ohne Aufgebot), Chipperfield (U21.) – St. Gallen ohne Schubert, von Moos, Vallci, Besio, Witzig (verletzt). – Rote Karte: 35. Stillhart (Notbremse/Males), – Verwarnungen: 22. Burger (Foul; gesperrt). 24. Maglica (Foul). 30. Akolo (Foul). 33. Schmidt (Foul). 35. Zigi (Reklamieren). 38. Görtler (Foul). 79. Comas (Foul). 87. Xhaka (Foul). 90.+3 Augustin (Foul). 90.+4 Lang (Foul). – 26. Postenschuss Akolo Augustin.

Und festzuhalten ist: Der Eintrittspreis zu einer Partie des FCB, insbesondere bei seinen Heimspielen, scheint eine Spektakelgarantie zu beinhalten. Vor allem dann, wenn eine Mannschaft mutig und unerschrocken auftritt wie der FC St. Gallen und selbst in Unterzahl nicht locker lässt.

Alex Frei spricht von Mentalitätsmonstern

Zu welch unangenehm zu bespielenden Rivalen sich die Ostschweizer unter Peter Zeidler entwickelt haben, bekommt der FCB sofort zu spüren, als Darian Males zu läppisch den Ball verliert und es dann zu schnell geht für die FCB-Hintermannschaft, auch für den ansonsten sattelfesten Arnau Comas.

Die Gäste haben Pech, weil Chadrac Akolo nur den Innenpfosten trifft (26.), und sie müssen eine Stunde lang in Unterzahl dagegenhalten, weil Basil Stillhart sich für ein Nottackling gegen Males Rot einhandelt.

Alex Frei: «St. Gallen war ein fantastischer Gegner, der uns alles abverlangt hat.»

Alex Frei windet den Gästen hinterher ein Kränzchen; ein «fantastischer Gegner» seien sie gewesen, einer, «der uns alles abverlangt hat». Der FCB-Trainer nennt die Sankt Galler «Mentalitätsmonster», die sich mit einem Akteur weniger nicht haben beirren lassen: «Jeder von den neun Spielern ist fähig, zehn Prozent draufzulegen – und das ergibt wieder einen Spieler mehr», lautet Freis Rechnung.

10 Bilder 10 Bilder Die Spieler laufen zur Show der Muttenzerkurve ein. Marc Schumacher/freshfocus

Aber: Der FCB hat genügend eigene Argumente vorzubringen. Das Pressing mag noch nicht durchgehend greifen, doch der vertikale Zug zum Tor, das Attackieren in die Tiefe ist prägnant. Wie der Rückstand innert zwei Minuten in eine Führung verwandelt wird, sieht stark aus. Zeki Amdouni erzielt mit Abstauberinstinkt das 1:1, sein zweites Tor im FCB-Dress, und eigentlich auch sein drittes, doch sein Solo endet via Pfosten und Ati Zigi als Eigentor.

Dass der FCB nach Seitenwechsel das 3:1 versäumt und St.Gallen zurückkommen lässt in dieses wilde, unterhaltsame Hin und Her, kann man dem Team von Frei ankreiden – oder als Teil des Spektakels begreifen. Kasim Adams setzt jedenfalls so lange zu schlecht getimten Grätschen an, bis Schiedsrichter respektive der VAR ein Einsehen haben und es Penalty gibt.

«Wir mussten uns nach dem 0:1 kurz schütteln», sagt Alex Frei, «waren dann die bessere Mannschaft, haben es in der zweiten Halbzeit phasenweise nicht gut gemacht und sind der verdiente, aber auch glückliche Sieger.»

29 Sekunden nach seiner Einwechslung: Bradley Thomas Fink trifft zum 3:2-Siegtreffer fü¨r den FC Basel. Freshfocus

Der FCB-Trainer weist mit seinem Bild von den St.Galler Mentalitätsmonstern ganz subtil darauf hin, dass diese bezwungen wurden: von seiner Mannschaft. Von Spielern wie Amdouni, der mit seinem Drang und seinem Biss einfach Freude bereitet. Oder von Taulant Xhaha, der eine starke erste Halbzeit bietet, und von Michael Lang, der bis zur Verausgabung ackert und sich zum «Ostschweizer Flankengott» (Zeidler) aufschwingt. Und schliesslich von Bradley Fink, der als Blitztorschütze zum gefeierten Mann des Abends wird.

Es wächst etwas beim FC Basel, der zum wiederholten Mal zeigt, dass er Gegner auch niederringen kann. Das ist auch eine Qualität.