Super League Basler Bauchlandung nach einer enttäuschenden Premierenvorstellung Der FC Basel verliert zum Auftakt der Saison unter seinem neuen Trainer Timo Schultz 1:2 beim FC St. Gallen und gibt je länger die Partie dauert keine gute Figur ab.

Abdoulaye Diaby (St.Gallen) gegen Jonathan Dubasin - ein Zweikampf, der im weiteren Verlauf der Partie schmerzhafte Folgen für Dubasin hatte. Bild: Marc Schumacher / Freshfocus

Eines vorweg: Den Versuch, das Startspiel in die neue Saison schön zu reden, hat beim FC Basel niemand unternommen. Dafür hat auch zu wenig zusammengepasst, entglitt der Mannschaft je länger desto mehr der Zugriff auf die Partie. Und am Ende war eigentlich nur erstaunlich, wie lange der FC St. Gallen vor ausverkauftem Haus brauchte, um den 2:1 (1:1)-Sieg unter Dach und Fach zu bringen.

Ein noch leicht vom neuen Basler Verteidiger Finn van Bremen abgefälschter Schuss von Routinier Lukas Görtler, den weder Wouter Burger, Dominik Schmid und Fabian Frei entschlossen angingen - entschied die Partie in der 87. Minute. Und stürzte die Ostschweiz in helle Begeisterung. Vielleicht nicht ganz in dem Ausmass wie vor gut zwei Monaten beim 1:6 des FCB an selber Stelle, aber aus St. Gallens Trainer Peter Zeidler sprach Erleichterung: «Dieser Sieg tut uns allen gut, auch wenn es nur drei Punkte gibt.»

Telegramm FC St. Gallen - FC Basel 2:1 (1:1) Kybunpark. – 19 200 Zuschauer (ausverkauft). – SR: Fedayi San. – Tore: 38. Geubbels 1:0 (Quintilla), 45. Frei 1:1, 87. Görtler 2:1 (Quintilla).



St. Gallen: Zigi; Zanotti, Vallci, Diaby, Schmidt; Quintilla, Fazliji (74. Karlen); Görtler, Witzig (71. Sutter); von Moos (62. Akolo), Geubbels (62. Möller).

Basel: Hitz; Lopez (46. Lang), Comas (79. Djiga), van Breemen, Calafiori; Frei, Burger; Dubasin (52. Millar), Augustin (74. Schmid), Ndoye; Barry.



Bemerkungen: St. Gallen ohne Stergiou, Lüchinger (verletzt), Dumrath, Nuhu, Schubert, Guidotti, Ndombasi (ohne Aufgebot). – Basel ohne Xhaka (gesperrt), Adjetey (rekonvaleszent), de Mol, Essiam, Vogel, Kayombo, Zé (ohne Aufgebot). – Verwarnungen: 14. Görtler (Foul), 33. Barry (Foul), 71. Möller (Foul), 72. Akolo (Foul), 77. Sutter (Foul). – Gelb-Rot: 69. Barry (wiederholtes Foul). – Pfosten-/Lattenschüsse: 6. Ndoye, 24. Witzig, 64. Zanotti.

Ein neuer Trainer stand an der Seitenlinie und drei neue Spieler figurierten in einer Basler Startelf, in der nach dem Abgang von sechs Stammkräften eigentlich immer noch genügend Arrivierte aufgeboten werden konnten. Sie hatte jedenfalls nichts mit jener Notelf zu tun, die im Mai das Debakel erlebte. Und auch am FC St. Gallen ist der Sommer nicht spurlos vorbeigegangen. Mit dem Unterschied, dass die vier Neuen - drei davon in der Viererabwehrkette, einer im modifizierten Mittelfeld - nicht wie Fremdkörper wirkten. Im Gegenteil.

Das sparsame Coaching von Schultz - zumindest im Vergleich mit Zeidler

Timo Schultz muss bei seiner Premiere als FCB-Trainer eine erste Enttäuschung wegstecken und wird ins Grübeln kommen, wie er möglichst schnell die Defizite beseitigen kann. Meistens stand der Norddeutsche wie angewurzelt in seiner Zone, die Hände in die Hüfte gestemmt und coachte sparsam, was die Körpersprache anbelangt. Zumindest im Vergleich mit seinem hyperaktiven Landsmann Zeidler, aber vielleicht ist der dienstälteste Super-League-Trainer auch eine schlechtes Mass.

FCB-Trainer Timo Schultz bei seiner Premiere in der Schweiz, im Hintergrund Landsmann Peter Zeidler. Bild: Gian Ehrenzeller / Keystone

Schultz’ Fazit fiel einerseits ebenso unaufgeregt formuliert aus wie seine Ausstrahlung: «Wir haben darauf spekuliert, nach Ballgewinn möglichst schnell hinter die letzte Kette zu kommen. Und wir wollten kompakter stehen. Das ist uns in der zweiten Halbzeit ehrlich gesagt gar nicht mehr gelungen. Die St. Galler haben das Spiel mit dem späten Tor verdient auf ihre Seite gezogen.»

Andererseits war es ernüchternd, wie der FCB nach einer noch halbwegs ausgeglichenen ersten Halbzeit dem Druck der Gastgeber mit ihrem aggressiven, hohen Pressing und deren blitzsauberen Passspiel nichts mehr entgegenzusetzen hatte ausser vielen Ballverlusten. Kam hinzu, dass die physisch höchst intensiv geführte Partie oft unterbrochen war. Und Opfer forderte. Erst war es Basels neuer Flügel Jonathan Dubasin, der mit St. Gallens neuem Verteidigermonster Abdoulaye Diaby schmerzhafte Bekanntschaft machte.

Dubasins blutendes Ohr und Barrys Platzverweis

Der Spanier mit belgischen Wurzeln musste mit einem stark blutenden Ohr in der 49. Minute ausgewechselt werden, und 20 Minuten später stand der FCB auch ohne seine zweite neue Offensivkraft da. Bis dahin hatte Thierno Barry ­- ebenso wie Dubasin ein Ausfall - kein Bein auf den Boden gebracht, und als er es doch schaffte und Fazliji auf den Fuss trat, war das eine strenge aber korrekte gelbrote Karte.

«Da kann man sich geschickter verhalten, das hat uns sicher nicht geholfen», kommentierte Schultz den Platzverweis und räumte im gleichen Atemzug ein: «Aber wir waren auch nicht so super gut im Spiel, dass es ein Riesenbruch gewesen wäre.»

Schultz: «Hätte mir mehr Mumm gewünscht»

Ein an den Pfosten abgelenkter Schuss von Dan Ndoye in der 6. Minute und eine Chance für Jean-Kévin Augustin nach dem schönsten Angriff über Riccardo Calafiori und Ndoye eine halbe Stunde später – das war die magere Ausbeute der Basler Offensive. «Ich hätte mir in Ballbesitz schon mehr Mumm gewünscht», drückte sich Schultz vornehm aus. Marwin Hitz wurde deutlicher: «Das war zu wenig. Wir haben eine Spielidee gehabt über die Aussenverteidiger, die nicht funktioniert hat. Wir haben in der Offensive noch nicht die Durchschlagskraft.»

Der FCB-Goalie muss sich allerdings an der eigenen Nase packen, denn das 1:0 geht auf sein Konto: Auch wenn er gegen die tiefstehende Sonne spielte, viele Beine vor sich hatte und Jordi Quintilla ziemlich frei zum nicht einmal platzierten Schuss kam. Hitz bekam den Ball nicht zu fassen und lenkte ihn Willem Geubbels vor die Füsse. «Da sehe ich nicht rosig aus», gab Hitz zu, machte aus seiner Enttäuschung kein Hehl und sagte aber auch: «Es ist zu früh, um schon wieder sehr negativ zu klingen. Es ist noch alles sehr frisch bei uns, und wenn wir aktiver und aggressiver sind, besser und mutiger am Ball – dann kann man auch in St. Gallen gewinnen.»

Arnau Comas: Lichtblick und Fels in der Brandung

So blieb an diesem Juli-Samstag das Tor von Fabian Frei in seinem 497. Spiel für den FCB ein einsamer Höhepunkt. Mit Ablauf der 45. Minute wurde sein Freistoss vom Ex-Basler Julian von Moos entscheidend abgefälscht. Es bleibt die Erkenntnis, dass die beiden neuen Offensivkräfte Barry und Dubasin zu schmalbrüstig wirken und Rückkehrer Arnau Comas in der Abwehrzentrale eine wahre Freude ist. Ein «Fels in der Brandung», wie es Schultz nannte. Der Spanier bekundete in der Schlussphase nach der langen Pause muskuläre Probleme in der Wade und liess sich vorsorglich auswechseln.

Für Schultz bleibt viel Arbeit – und die Transferkommission des FCB sollte sich nach diesem Auftritt aufgerufen fühlen, Alternativen vorzubereiten, die das Etikett «Verstärkung» verdienen.