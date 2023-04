Super League Bradley Fink ist auf dem FCL-Radar – der 20-jährige Ex-Luzerner hat in Basel aber noch einen Dreijahresvertrag Der FC Luzern rockt gerade die Liga: Mit drei Siegen hintereinander erobern die Innerschweizer Platz 2. Zuletzt waren sie vor elf Jahren unter Murat Yakin so erfolgreich. Die FCL-Fans träumen von Europa und dem Comeback des Stürmers Bradley Fink. Der 20-Jährige hat beim FC Basel einen langen Kontrakt, spielte aber zuletzt wenig.

Trost von Heiko Vogel: FC-Basel-Stürmer Bradley Fink blieb gegen den FCL auf der Bank. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Basel, 23. 4. 2023)

Bradley Fink wirkte sehr enttäuscht. 90 Minuten blieb er am Sonntag im Heimspiel gegen seinen Ausbildungsklub FC Luzern draussen. Heiko Vogel, der Interimstrainer des FC Basel, gab dem 20-jährigen Stürmer gegen die Innerschweizer keine Einsatzchance. 2:0 lautete das Ergebnis am Ende zugunsten des Teams von Mario Frick. Für den FCL der zweite Saisonsieg im St. Jakob-Park. Das hat es in den 17 Jahren, seit die Blau-Weissen in der Super League spielen, noch nie gegeben.

Für den 1,92 Meter grossen Fink umso bitterer, da er sich gegen seine früheren Mitspieler aus der Luzerner Jugend nicht beweisen konnte. Von seinem Jahrgang 2003 standen am Sonntag beim FCL-Vollerfolg die Jungprofis Severin Ottiger und Lars Villiger im Einsatz. Dazu der neun Monate ältere Captain Ardon Jashari und der ein Jahr jüngere Luuk Breedijk, der Schütze des 2:0-Endstands.

Enormer Konkurrenz beim FC Basel ausgesetzt

Am vergangenen Donnerstag, drei Tage nach Finks 20. Geburtstag, hatte Vogel den Schweizer U21-Internationalen im Rückspiel des Viertelfinals der Conference League auswärts gegen OGC Nice nur kurz eingesetzt. Fink kam beim 2:1-Sieg kurz vor Ende der Verlängerung ins Spiel – und konnte den sensationellen Einzug des FCB in den Halbfinal feiern. Dort wartet Fiorentina auf Basel.

Allerdings kann sich Fink nicht allzu grosse Hoffnungen machen, im europäischen Semifinal und in den restlichen sieben Meisterschaftspartien oft zu spielen. Auf Fink setzt Vogel immer seltener. Der 47-jährige Deutsche hat zahlreiche Optionen, er kann im Sturm aus vielen talentierten Angreifern wählen: Die Schweizer A-Nationalspieler Zeki Amdouni und Andi Zeqiri, der Franzose Jean-Kévin Augustin und Dan Ndoye bilden Finks hochkarätige Konkurrenz.

Bradley Fink bejubelt sein fünftes Super-League-Tor für den FC Basel zum 2:0-Heimsieg gegen den FC Winterthur. Bild: Marc Schumacher/Freshfocus (Basel, 1. 4. 2023)

In 20 Super-League-Spielen hat der schweizerisch-englische Doppelbürger Fink fünf Tore markiert. Dazu kommen ein Cuptreffer plus zwei Torvorlagen in der Conference League. Eine recht ansprechende Bilanz für den kräftigen Mittelstürmer, der bis zum 13. August 2022 für Borussia Dortmund II (U23) in der 3. Liga spielte – und dort in total 14 Partien drei Treffer erzielte. Fink machte bis zu seinem Transfer nach Basel, wo sein Vertrag bis Sommer 2026 läuft, keine Erfahrung in einer höchsten Liga eines Landes.

Den FC Luzern hatte der ehemalige Chamer im Sommer 2019 als 16-Jähriger verlassen. Fink wollte sich beim BVB durchbeissen, weil er sich eine bessere Ausbildung bei der Nummer 2 des deutschen Klubfussballs erhoffte – und insgeheim von einer Chance in der Bundesliga träumte.

Der Vergleich mit dem norwegischen Superstar Haaland

Letzten Sommer hatte Fink in Dortmund die Vorbereitung mit den Profis absolviert. Er war Ersatz für den an Krebs erkrankten Sébastien Haller. Einige BVB-Beobachter verglichen Fink schon mit Erling Haaland, weil er dem im Sommer zu Manchester City gewechselten Superstar punkto Spielstil, Statur und Frisur ähnelt. Doch fürs Profiteam von Edin Terzic reichte es nicht.

Ein Telefonat mit Alex Frei überzeugte Fink, «dass ich mich beim FCB als Spieler und Person so weiterentwickeln kann, wie ich es mir erhoffe». Doch Trainer Frei ist seit Anfang Februar in Basel nicht mehr im Amt.

Frick zeigte sich angetan vom talentierten Goalgetter

Als der Wechsel von Dortmund zum FCB für 800'000 Euro über die Bühne gegangen war, bestätigte Luzern-Coach Frick: «Klar hätten wir Bradley Fink gerne zum FCL geholt.» Jetzt, auf Platz 2 stehend, träumen die Fans von Europa und der Rückkehr des Hünen mit dem Torinstinkt. Offiziell äussert sich niemand. Aber klar ist: Goalgetter Fink ist auf dem FCL-Radar.