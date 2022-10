Super League Die nächste herbe Enttäuschung für den FCB Der FC Basel findet im Tessin erneut keinerlei offensive Lösungen, unterliegt dem FC Lugano mit 0:1 und rutscht in der Tabelle ab, nun schon mit deutlichem Rückstand zum Spitzenfeld.

Nach seinem siegbringenden Treffer dreht Hicham Mahou jubelnd von den geschlagenen Marwin Hitz und Arnau Comas ab. Keystone

Mit einer weiteren Enttäuschung im Gepäck hat der FC Basel am Sonntag die Heimreise aus dem Tessin angetreten. Nach einem Spiel, das nahtlos an die offensiv impotente Leistung vom Donnerstag anknüpfte. Ein einsamer lichter offensiver Moment entschied zugunsten des FC Lugano, der Basel in der Tabelle hinter sich lässt und auf Platz 4 der Super League katapultiert wird. Während der FCB als Siebter mit zwölf Punkten aus neun Spielen ernüchtert hinterher hinkt.

Dabei ist keineswegs so, dass es dem FC Lugano bisher blendend gegangen wäre. Als Cupsieger sang- und klanglos im Europacup ausgeschieden, gelang erst vor Wochenfrist – anfangs Oktober notabene – im vierten Anlauf der erste Heimsieg. Vor den offenbar immer gleichen rund 3300 Zuschauern im Cornaredo. Wäre da nicht der irrwitzige 2:0-Erfolg in Basel gewesen, mit denen beiden Toren in der Nachspielzeit – es stünde traurig um die Luganesi.

Super League, 10. Runde FC Lugano - FC Basel 1:0 (1:0) Cornaredo. – 3389 Zuschauer. – SR: Lukas Fähndrich. –

Tor: 33. Mahou (Doumbia) 1:0.

Lugano: Saipi; Valenzuela, Mai, Daprelà (28. Hajdari), Ziegler; Doumbia, Sabbatini; Steffen (77. Haile-Selassie), Bislimi (77. Macek), Mahou (64. Amoura); Babic (64. Bottani).

Basel: Hitz; Lang (64. Pelmard), Comas, Adams, Calafiori; Xhaka (73. Frei), Diouf; Ndoye (89. Ltaief), Amdouni, Sène (64. Males); Zeqiri (64. Fink).

Bemerkungen: Lugano ohne Celar, Facchinetti, Mahmoud (verletzt). Basel ohne Burger (gesperrt). López, Marchand, Tushi (verletzt). – Verwarnungen: 24. Sabbatini (Foul). 61. Lang (Foul). 62. Amdouni (Foul).

An diesem Sonntag versammelte sich wieder die übliche Anzahl Zuschauer im Stadion, was schon deshalb bemerkenswert ist, da es bis eine Stunde vor Spielbeginn Bindfäden aus Wolken auf Flutlichtmastenhöhe geregnet hatte.

Alex Frei reagierte auf die Enttäuschung vom Donnerstag in der Conference League gegen Slovan Bratislava (0:2) mit sechs Änderungen in der Startelf, verhalf Riccardo Calafiori zum Debüt im FCB-Dress als Linksverteidiger, seinem ersten Pflichtspiel seit Februar, und Kaly Sène zum ersten Startelfeinsatz in der Liga für Rotblau seit April 2021.

Ein Pressing, das den Namen nicht verdient

Die Partie entwickelte sich zu einer zähen Angelegenheit. Soll man sagen: wie erwartet? Die Tessiner waren stilsicher im Absichern gefährlicher Räume, die Basler offensiv uninspiriert wie am Donnerstag mit einem Pressing, das den Namen nicht verdient.

Hicham Mahou hüpfte an einer gefährlichen Hereingabe aus dem Halbfeld von Renato Steffen vorbei (10.), und Andi Zeqiri schloss halbherzig eine Vorarbeit von Zeki Amdouni ab (22.). Mehr war da nicht bis zur 33. Minute, als Ousmane Doumbia weder von Amdouni noch von Andy Diouf gestellt wurde und in aller Seelenruhe einen tiefen Pass spielen konnte, den Mahou mit einem Move vom rechten Flügel ins Zentrum erreichte, weil Kasim Adams am Ball vorbeigrätschte.

Debütant: Riccardo Calafiori, hier gegen Milton Valenzuela. Keystone

Die Vollendung zum 1:0 war präzise, die Basler damit in Rücklage und es dauerte bis zur 44. Minute, als der wirr und fehlerhaft spielende Kaly Sène den ersten, nicht sonderlich dringlichen Schuss aufs Lugano-Tor zustande brachte.

Basler Einfallslosigkeit im Angriffsdrittel

Die bis dahin beste Basler Offensivszene entsprang in Minute 56. einem Freistoss von Taulant Xhaka, den Zeqiri ablenkte und Lugano-Goalie Amir Saipi zu einer Glanztat herausforderte. Bedenklich ist – und das nur eine Woche nach dem herzerwärmenden Auftritt gegen St. Gallen –, wie einfallslos der FCB im Angriffsdrittel agierte. Gegen einen ultratief gestaffelten Gegner zwar, der seine Vorwärtsbewegung irgendwann komplett einstellte, aber eben fern jeglicher Ansprüche an ein attraktives Offensivspiel, das der FCB gerne für sich reklamieren würde.

Weil der eingewechselte FCB-Captain Fabian Frei mit einem tollen Direktschuss nur den Aussenpfosten traf (75.), kassiert Basel die dritte Saisonniederlage in der Liga. Und so sind wenigstens ein paar Lugano-Spieler mit Basel-Bezug glücklich und zufrieden, Uran Bislimi zum Beispiel, einst ausgebildet beim FCB, oder Albian Hajdari, der früh eingewechselt wurde. Und natürlich Renato Steffen. Eben hat er noch erzählt, dass er statt ins Tessin durchaus auch gerne von Wolfsburg zurück nach Basel gewechselt wäre.

Ex-Basler Steffen geht mit einem Lächeln nach Hause

Wiedersehen: Renato Steffen lieferte sich kernige Zweikämpfe mit dem Ex-Kollegen Michael Lang (links) und in dieser Szene mit Andi Diouf. Freshfocus

Dem Austausch unter der Woche mit den Ex-Kollegen folgte ein Nachmittag mit kernigen Duellen, die sich Steffen vor allem mit Michael Lang lieferte, um am Ende mit einem süssen Sieg dazustehen und sagen zu können: «Ich gehe mit einem Lächeln nach Hause.»

Während dem FCB zwei weitere anspruchsvolle Auswärtsaufgaben bevorstehen. Erst am Donnerstag in Bratislava, dann am Sonntag beim Tabellenzweiten Servette.