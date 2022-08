super League Die Nullnummer aus Basler Sicht: «Ein Achtungsremis – wenn man das so sagen kann» Chancen auf den Sieg reklamieren Basler wie Berner für sich nach der attraktiven Nullnummer vor 26'500 Zuschauern im Joggeli. Und beim FCB blickt man voraus auf den Donnerstag und das kapitale Rückspiel gegen Bröndby.

Gilt hier wohl eher den Unparteiischen, symbolisiert aber auch das Basler Gefühl, mit YB auf Augenhöhe gewesen zu sein: Dan Ndoye beim 0:0. Freshfocus

Marwin Hitz bringt den Nachmittag im Joggeli auf seine Formel: «Schönes Wetter, tolle Zuschauer und zwei gute Mannschaften.» Nicht viele werden ihm widersprechen wollen, auch wenn der FC Basel einem Sieg hinterherläuft. Einem Sieg in der Super League, einem Sieg gegen die Young Boys und mithin einem Achtungserfolg, den Trainer Alex Frei herbeisehnt.

«Es ist kein Erfolg, aber ein Achtungsremis, wenn man das so sagen kann», meint Marwin Hitz, der, das darf man in dem frühen Saisonstadium schon mal behaupten, Vorgänger Heinz Lindner als Nummer 1 im FCB-Tor in nichts nachsteht. Beeindruckend seine Strafraumbeherrschung, sehenswert seine Reflexe und den Ball mal ungenau ins Seitenaus statt auf den Mitspieler zu bringen – auch das hat er im Repertoire.

«Wir waren auf Augenhöhe mit YB», sagt Hitz, «die besseren Chancen hatten wir und die letzte Chance des Spiels auch.» Das reklamiert allerdings auch YB-Innenverteidiger Cédric Zesiger für sein Team: «Chancen wären da gewesen, um zu gewinnen.»

Versöhnlich nach Abpfiff: Dan Ndoye (links) und Cedric Zesiger, rechts Adam Szalai. Freshfocus

Die Berner bleiben ungeschlagen, haben wieder zu Null gespielt, absolvieren den gleichen, dichten Rhythmus wie der FCB und Zesiger meint: «Es bringt momentan nichts, auf andere Mannschaften zu schauen. Dafür ist der Weg noch zu lang. Wir haben die richtige Mentalität in der Mannschaft, und wenn man sieht, wer bei uns alles gefehlt hat, haben wir ein enormes Potenzial.»

Hitz: «Wir bringen die Fans hinter uns»

Ähnlich plädiert Dan Ndoye aus Basler Warte: «Wir haben es gut gemacht, aber verpasst, ein Tor zu schiessen. Was fehlt, ist die letzte Geste. Das Unentschieden ist nicht schlecht für uns, aber wir müssen es im nächsten Spiel noch besser machen.»

Das nächste Spiel – es ist ein kapitales für den FCB am Donnerstag (19 Uhr), wieder vor eigenem Publikum, wenn es gegen Bröndby IF gilt einen 0:1-Rückstand wettzumachen. Also müssen es mindestens zwei Tore werden.

Die Dänen haben am Sonntag das Derby krachend mit 1:4 beim FC Kopenhagen verloren. Hitz weiss, was für den FCB auf dem Spiel steht: «Das wird spannend, und wir werden alles raushauen.» Dem Null zu Null gegen YB kann er Positives abgewinnen: «Wir bringen die Fans hinter uns, was in den letzten Jahren nicht immer der Fall war. Jeder ist ans Limit gegangen, nur Aufwand und Ertrag stimmen im Moment nicht. Aber wir machen weiter.»