Super LEague Einmal kurz durchatmen: Der FC Basel gewinnt ein wildes Spiel gegen Winterthur trotz Rückstand und Zittern deutlich Der FC Basel zeigt gegen Winterthur Moral, muss lange zittern und gewinnt am Ende durch zwei Tore in der Nachspielzeit doch deutlich mit 5:2. Drei Akteure ragen besonders heraus und auch im Hinblick auf die schwere Aufgabe in Kasachstan könnte der Sieg wichtig sein.

Finn van Breemen und Dan Ndoye stellen die Weichen mit ihren Toren und Assists auf Sieg.

Finn van Breemen tanzt auf Höhe der Mittellinie. Völlig allein von dem Emotionen übermannt und sichtlich erleichtert. Denn soeben hat der FC Basel in der Nachspielzeit durch zwei Tore von Fabian Frei (nach perfekt herausgespieltem Konter und per sattem Elfmeter in die Mitte) den Deckel auf ein heftig sprudelndes Spiel gemacht, das auch in die andere Richtung hätte schwappen können.

Das Telegramm Basel – Winterthur 5:2 (1:1) St. Jakob-Park. – 21 370 Zuschauer. – SR Luca Cibelli. – Tore: 8. Di Giusto 0:1. 41. van Breemen 1:1 (Ndoye). 58. Ndoye 2:1 (van Breemen). 63. Augustin 3:1 (Ndoye). 80. Stillhart 3:2. 91. Frei 4:2 (Lopez). 94. Frei 5:2 (Foulpenalty). Basel: Salvi; Lang (81. Lopez), Comas (81. Djiga), van Breemen, Calafiori; Frei, Dominik Schmid (77. Essiam); Ndoye, Onyegbule (60. Kade), Millar (81. Zé Junior); Augustin.

Winterthur: Kuster; Diaby, Stillhart, Yannick Schmid, Sidler (89. Ramizi); Zuffi, Jankewitz (68. Turkes); Burkart (68. Corbaz), Di Giusto (60. Schneider), Ballet (60. Ltaief); Buess. Bemerkungen: Basel ohne Adjetey, Avdullahu, Burger, Dubasin, Hitz (verletzt), Barry und Xhaka (gesperrt). Winterthur ohne Gelmi und Rodriguez (verletzt). – Verwarnungen: 23. Yannick Schmid (Foul). 33. Sidler (Foul). 35. Dominik Schmid (Foul). 55. Millar (Foul). 65. Buess (Reklamieren). 87. Schneider (Foul).

Die Rückkehr von Patrick Rahmen als Trainer ins Joggeli oder das Treffen der beiden Captains und engen Freunde Fabian Frei und Luca Zuffi bei der Seitenwahl wird schnell zur Randnotiz, denn Winterthur trifft in der 8. Minute per Abstauber nach einem Ballet-Freistoss zum 0:1. Wieder sieht Mirko Salvi und auch die nicht nachlaufende FCB-Verteidigung nicht gut aus. Und der FCB-Fehlstart wird nach den Niederlagen gegen St. Gallen und Kostanay noch schlimmer.

«Es war ein hartes Spiel. Wir mussten mit 100 Prozent in die Zweikämpfe gehen, denn 98 Prozent reichten heute nicht», bilanziert Dominik Schmid später. Er führte und beobachtete in der Phase nach dem 0:1 sehr viele Zweikämpfe. Teilweise auch über der Grenze des Erlaubten.

Doch der FCB besteht den Charaktertest. Finn van Breemen zieht in der 41. Minute einfach mal ab und jubelt kurz darauf über sein erstes Tor als Profi, weil Winterthur-Goalie Markus Kuster den mittig geschossenen Ball passieren lässt. «Das war der Turnaround», sagt van Breemen, der nach seinem Patzer von Donnerstag besonders unter Druck stand. Sein Trainer Timo Schultz freut sich nach Schlusspfiff. «Man hat Finn die Anspannung angesehen, das Tor hat ihm gut getan.»

Die verbreiterte FCB-Brust schwillt nach dem Seitenwechsel weiter an. Denn Dan Ndoye (auf Vorlage von van Breemen im Anschluss an eine Ecke und eine Hereingabe von Schmid) und Jean-Kévin Augustin (auf Vorlage von Ndoye) machen aus dem 1:1 innert fünf Minuten ein 3:1. Die Weichen stehen in der 63. Minute auf Sieg, und der umworbene Ndoye feiert sein 2:1 per Kopf im Anschluss mit einem Kuss aufs FCB-Wappen. Ein Zeichen? Erklären wollte sich Ndoye nach dem Spiel trotz Anfrage nicht.

Ein wildes Hin und Her in der Schlussphase

Doch statt das Spiel gemütlich ins Trockene zu bringen, kommt es zur Zitterpartie. «Nach der Führung wurde es wilder», gibt auch Schultz zu, dessen Team aktuell offensichtlich von Kleinigkeiten aus dem Tritt gebracht werden kann.

Nach einem Ballverlust in der eigenen Hälfte von Augustin zirkelt Basil Stillhart den Ball aus grosser Distanz in den Winkel und Winterthur damit zurück ins Spiel. Zehn Minuten bleiben da noch. In der Folge retten Anton Kade und van Breemen in extremis gegen Winterthurer Abschlüsse im Sechzehner und auch Mirko Salvi ist gefordert. Das 3:3 liegt in der Luft. Doch es fällt nicht und so gibt Rahmen nach Spielschluss zu: «Unter dem Strich war der Basler Sieg verdient. Wir haben defensiv zu viel zugelassen.»

In der Nachspielzeit kontert der FCB zweimal lehrbuchmässig durch die gelichteten Winti-Reihen. Über Kade und den wie wild mitsprintenden und rufenden Lopez kommt der Ball ins Zentrum zu Frei, der kurz nach der Anzeige der sechsminütigen Nachspielzeit zum 4:2 einschiebt. Eine Minute später ist es dann Ndoye, der von Kuster nur per Foul zu stoppen ist. Den fälligen Elfmeter verwandelt wieder Fabian Frei, der in seinem 499. Spiel für den FCB zum zehnten Mal mindestens zwei Tore in einem Spiel schiesst.

«Heute sind mir mehrere Steine mir vom Herzen gefallen», erklärt Timo Schultz, der nach seinem ersten Sieg als FCB-Trainer einmal kurz und kräftig durchatmen kann. Denn der Fehlstart wurde vorerst gestoppt und durch das 5:2 hat der FCB ordentlich Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben getankt.

Mit Rückenwind nach Kasachstan

«Der Sieg tut uns unglaublich gut. Wir fliegen jetzt gestärkt nach Kasachstan und wollen den Rückenwind nutzen», erklärt Dominik Schmid und auch Timo Schultz teilte der Mannschaft noch im Kreis auf dem Joggeli-Rasen mit, dass er stolz auf seine Jungs ist, die trotz Rückstand und Zitterpartie an den Erfolg geglaubt haben. Doch Schultz mahnt auch, dass dies erst der erste Schritt in die richtige Richtung sei.

Bereits am Donnerstag (ab 16 Uhr MESZ) kann der FCB aus dem Europacup ausscheiden, wenn er die Zwei-Tore-Hypothek aus dem Hinspiel gegen Tobol Kostanay nicht aufholt. Die Ausgangslage ist ganz einfach: Wenn van Breemen wieder tanzen will, muss der FCB erneut mit drei Toren Vorsprung gewinnen.

