Super League Es läuft beim FC Basel, der seinen kleinen Höhenflug in Luzern fortsetzt Mit kämpferischer Attitüde gewinnt der FC Basel 1:0 in Luzern, somit weitere Argumente für Heiko Vogel als Trainer-Dauerlösung und in der Tabelle macht der FCB vorwärts.

Schon wieder Basler Jubel: Andi Zeqiri, Bradley Fink, Darian Males und Andy Diouf feiern den Elfmeterschützen Fabian Frei. Bild: Keystone

Der FC Basel darf sich nach der 23. Runde in einer Tabellenregion der Super League sonnen, wo er in diesem Jahr erst einmal stand. Das 1:0 in Luzern, der dritte Auswärtssieg, lässt ihn an den Innerschweizern vorbeiziehen, zum anderen verkürzt er den Rückstand auf Platz 2 auf fünf Punkte, weil Servette beim FCZ 1:1 spielt. Platz 5 ist für Basel der Zwischenstand eines kleinen Höhenflugs, der sich mit der Übernahme durch Heiko Vogel als Trainer verbindet. Mit ihm ist der FCB im nationalen Geschäft weiter unbesiegt.

Das Spiel in Luzern nahm der FCB mit fünf neu hineinrotierten Spielern und erneut mit einem Dreierblock im Abwehrzentrum in Angriff. Er lieferte drei Tage nach den 120 Cup-Minuten in St. Gallen kein Glanzstück ab, hatte aber stringente Angriffe im Repertoire wie jenen in der 28. Minute über Bradley Fink, Andy Diouf, Darian Males und Andi Zeqiri, der in einem glasklaren Penalty gipfelte.

Und vor allem: Die Mannschaft von Heiko Vogel legte eine kämpferische Attitüde an den Tag, sie blieb ruhig, wenn der Gegner versuchte, Druck aufzubauen, sie überstand die wenigen heiklen Momente wie die beiden Grosschancen für Max Meyer in der 63. und der 89. Minute. Der Basler Pascal Schürpf in Luzerner Reihen resümierte nüchtern: «Wir haben nicht mehr verdient.» Und sein deutscher Teamkollege Pius Dorn sagte über den Gegner ironiefrei: «Aus dem Nichts das 1:0 zu machen ist auch eine Qualität.»

Vogel: «Kann mich nur tief verneigen vor dem Team»

Was der FCB eindeutig nicht gut machte, waren die Kontergelegenheiten, die sich in Überzahl in der Schlussphase boten. Als es Hugo Novoa in der 93. Minute besser machte und das zweite Tor erzielte, griff der Videoassistent durchaus regelkonform ein, wurde ein vorangegangener Zweikampf Novoas am anderen Ende des Feldes von Schiedsrichter Luca Cipelli als Foul bewertet und somit Stoff geliefert für die Debatte «der VAR ist doof und der Schiedsrichter auch».

Von diesem Abend auf beklagenswertem Rasen in Luzern bleibt ergo hängen: Der FCB ist ein viertes Super-League-Spiel hintereinander ungeschlagen geblieben, was es in dieser Saison noch nicht gab und womit man bereits von einer Serie sprechen kann. Ausserdem kann Heiko Vogel nicht hinschauen, wenn Fabian Frei zum Penalty anläuft und meisterhaft verwandelt, er kann sich hinterher aber umso mehr freuen: «Nach all den intensiven Wochen so parat zu sein – ich kann mich nicht tief genug vor meiner Mannschaft verneigen.»

Elfmeterschütze Frei wurde übrigens mit Rückenbeschwerden ausgewechselt, mit Medikamenten versorgt und mit des Trainers Sorge in die Nacht verabschiedet: «Schwer abzuschätzen, wie gross das Ausmass ist.» Zudem bleibt festzuhalten, dass Vogel seinen Mann der Stunde, Zeki Amdouni, auf der Bank liess mit Blick auf die nächste anspruchsvolle Aufgabe am Donnerstag im Conference-League-Achtelfinal gegen Bratislava (St. Jakob-Park, 21.00 Uhr).

«Dass ich Zeki schonen konnte», so Vogel, «sagt alles über unsere Offensive aus.» Seine Spieler starkzureden, gelingt ihm aktuell ganz offensichtlich.

Die Trainerfrage: Für den Moment längst entschieden

Das alles mündet in die Täglich-grüsst-das-Murmeltier-Frage nach dem neuen FCB-Trainer. Und je länger das nun geht, wird man das Gefühl nicht los, vom FC Basel an der Nase herumgeführt zu werden. Stand jetzt ist der Trainer ad interim, Sportdirektor Heiko Vogel, jener Trainer auf unabsehbare Zeit, der er eigentlich nicht sein zu wollen vorgibt. Hinter den Kulissen scheint längst das Motto zu herrschen: So lange es so gut läuft mit Vogel, macht es Vogel.

Der überspielt die Frage mit launigen Sätzen wie: «Am Wasserstand hat sich nichts verändert. Es hat ja auch nicht geregnet.» Und man erinnert sich an seine erste Zeit in Basel als Interimstrainer, als er im Spätjahr 2011 mit einer Serie von neun Siegen in elf Spielen ohne Niederlage reüssierte und intern längst entschieden war, dass der FCB mit Heiko Vogel als Cheftrainer weitermacht – ehe das dann auch offizialisiert wurde.

Jetzt zieht die Mannschaft erst einmal zwei frei Tage ein, die ersten seit drei Wochen, und Vogel macht einen kurzen Heimaturlaub am Tegernsee, wo er darüber nachdenken kann, was da in Basel gerade vor sich geht. «Ich habe das Gefühl, es ist ein verschworener Haufen», meinte er in Luzern noch. Das hat man über den FCB schon länger nicht mehr gesagt.