Super League Freude und Frust zugleich beim FC Basel nach dem 1:1 gegen St. Gallen Das 1:1 des FC Basel gegen St.Gallen sorgt bei den Beteiligten für unterschiedliche Gefühlslagen.

22 Bilder 22 Bilder Zum vierten Mal in dieser Saison heisst es Basel gegen St. Gallen. Auswärts gab es in der Liga ein Unentschieden und im Cup einen Sieg. In Basel gewann der FCB 3:2. Georgios Kefalas / KEYSTONE

Welcher Spion ihm das gepfiffen hat, wollte Heiko Vogel nicht verraten. Doch irgendwie wusste der interimistisch trainierende FCB-Sportdirektor, dass St.Gallen zum ersten Mal überhaupt unter Peter Zeidler – und der ist schon seit 2018 im Amt – mit Dreierkette agieren wird. «Wird sind halt gut», sagte Vogel an der Pressekonferenz, und Zeidler neben ihm scherzte: «Ich wusste es selber nicht bis heute um 13 Uhr. Also wusstest du vor mir Bescheid. Respekt.»

Doch trotz Dreierkette konnten die Ostschweizer die Basler Angriffe, die im Vergleich zum 2:2 gegen Bratislava am Sonntag auf vier Positionen verändert starteten, in Halbzeit eins oft nicht verteidigen. Dan Ndoye hätte frei vor St.Gallen-Goalie Lawrence Ati Zigi schon in der 13. Minute die Führung erzielen können. Und neben dem vom VAR wieder einkassierten Tor von Zeki Amdouni (35.) hätten auch der Abschluss von Andi Zeqiri (42., Zigi lenkt ihn an den Pfosten) und vor allem der Abstauber von Sergio Lopez (aus bester Position drüber) ein Tor verdient gehabt. Doch weil auch St.Gallen vor allem in der Startphase im Abschluss sündigt, geht es mit 0:0 in die Pause.

«Wir müssen mit einer Führung in die Halbzeit gehen», bilanziert Vogel, und auch Zeidler gibt zu: «Wir hatten Glück, mit VAR und Pfosten. Wäre sonst schwierig geworden.»

Auf einem mit zunehmender Spieldauer immer schwerer zu bespielenden Joggeli-Rasen, den sowohl die beiden Trainer als auch viele Spieler kritisieren, geht St.Gallen in der 52.Minute in Führung. Lopez spielt einen Rückpass in den Lauf des Gegners, der in Person des Ex-Baslers Julian von Moos mustergültig auf Emmanuel Latte Lath auflegt. Schon steht es 0:1, wie vor elf Tagen im Cup ist der FCB gegen St.Gallen im Hintertreffen. «Der herrliche Assist von Lopez hat uns nicht in die Karten gespielt», sagt Vogel. Doch er lobt auch die Nehmerqualitäten seines Teams.

Vor dem Ausgleich in der 82. Minute profitiert der FCB ebenfalls von einem Eigenfehler. St.Gallens Innenverteidiger Albert Vallci unterschätzt einen Befreiungsschlag von Riccardo Calafiori, und plötzlich lupft Zeqiri den freien Ball von der Strafraumgrenze über Zigi hinweg ins Tor. Der FCB ist wieder im Spiel, verpasst es in der Schlussphase aber, das 2:1 nachzulegen. Der eingewechselte Jean-Kévin Augustin kommt in der 86. Minute wenige Zentimeter zu spät an eine Hereingabe. Und so analysiert Wouter Burger nach Spielschluss richtig: «Es hätten beide Teams das 2:1 schiessen können.» Denn auch Willem Geubbels (aus abseitsverdächtiger Position) hätte in der 93. den Ball gut und gerne auch an Marwin Hitz vorbei schieben dürfen.

Harte Erklärung für Novoas Ein- und Auswechslung

Durch das Unentschieden verpasst es der FCB, in der Tabelle mit St.Gallen gleichzuziehen und bis auf zwei Punkte auf Rang zwei aufzuschliessen. Weil Luzern gewinnt, verliert Basel sogar einen Platz und ist vier Punkte hinter Rang zwei nur noch Sechster. Burger sagt: «Es ist wegen dem späten Ausgleich ein guter Punkt, und gleichzeitig sind es aufgrund der guten ersten Hälfte zwei verschenkte Punkte.»

Auch Trainer Vogel sagt: «Wir müssen mit dem 1:1 leben». Den 20-jährigen Spanier Hugo Novoa wechselte er 18 Minuten nach seiner Einwechslung wieder aus und begründete anschliessend offen und ehrlich: «Er hat mir nicht gefallen. Von Einwechselspielern erwarte ich Impulse in die richtige, nicht in die falsche Richtung.» Doch schon am Donnerstag in Bratislava soll Novoa eine weitere Bewährungschance erhalten. «Dann drücke auch ich vor dem Fernseher die Daumen, dass ihr weiterkommt», sagt Zeidler.