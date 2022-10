Super League Knorz bis zum Horizont: Der FC Basel muss sich trotz 80 Minuten Überzahl gegen den FC Zürich über das 0:0 freuen Ein völlig verunsicherter FC Basel und ein früh dezimierter FC Zürich trennen sich in einem spielerisch haarsträubenden Krisenklassiker 0:0 und setzen ihre Negativserien fort.

16 Bilder 16 Bilder Schon in der ersten Spielminute wird Nikola Katic von einem Mitspieler unglücklich am Kopf getroffen. Es folgt eine lange Behandlungspause, bei der die Zürcher auch die Hilfe des FCB-Teamarztes in Anspruch nehmen. Georgios Kefalas / KEYSTONE

Vor 172 Tagen entschied sich an gleicher Stelle im gleichen Duell die Schweizer Meisterschaft. Doch im Herbst 2022 ist aus dem Meisterklassiker ein Krisenklassiker geworden. Der FCZ noch sieglos und selbst von Winterthur unterdessen abgehängt und mit dem dritten Trainer an der Seitenlinie am Tabellenende. Und der FC Basel nur drei Ränge besser klassiert und ebenfalls weit hinter den Erwartungen zurück. «Wir müssen dieses Spiel gewinnen», hatte ein angespannter Alex Frei vor dem Spiel gesagt und auch sein Trainer-Kollege Bo Henriksen hoffte auf den Befreiungsschlag im Duell der Erzrivalen.

Auf der Tribüne beginnt der Krisenklassiker vor über 23000 Zuschauern mit einer Pyro- und rot-blau-weissen Mode-Show der Muttenzerkurve, die mit farbigen T-Shirts und synchronisiertem Umziehen zwei Choreografien formt, verheissungsvoll. Doch auf den Platz springt der Funke nicht über. Dort harzt es von Beginn an wie in einem skandinavischen Sägewerk.

Zunächst zeigt der FC Zürich, wie viel Pech ihm am Fuss klebt. Erst rennen sich in der zweiten Minute Karol Mets und Nikola Katic selber über den Haufen, sodass Letzterer fünf Minuten lang blutend auf dem Feld behandelt werden muss. Dann leistet sich Ivan Santini in der 12. Minute im Mittelfeld einen Ellenbogenschlag ins Gesicht von Wouter Burger, den Schiedsrichter Lukas Fähndrich nach VAR-Intervention zurecht mit Rot ahndet. Und kurz darauf muss auch noch Marc Hornschuh verletzt raus.

Basel – Zürich 0:0 St. Jakob-Park. – 23241 Zuschauer. – SR Lukas Fähndrich.– Tore: keine Basel: Hitz; Pelmard (62. Lang), Comas, Adams, Calafiori; Xhaka (62. Frei), Burger; Ndoye (62. Ltaief), Amdouni (74. Zeqiri), Millar; Fink (46. Diouf). Zürich: Brecher; Katic, Kamberi, Mets; Boranijasevic, Hornschuh (21. Conde), Selnaes (74. Omeragic), Guerrero; Krasniqi (64. Rohner), Marchesano (74. Tosin); Santini. Bemerkungen: Basel ohne López, Tushi, Males, Marchand, Sène (verletzt), Szalai, Essiam (ohne Aufgebot), Vogel, De Mol (U21), Chipperfield (Nationalmannschaft). – Rote Karten: 13. Santini (Tätlichkeit). 49. Henriksen. – Verwarnungen: 49. Boranijasevic (Reklamieren). 57. Ndoye (Foul). 67. Kamberi (Foul). 83. Conde (Foul). 93. Zeqiri (Foul). 93. Katic (Zeitspiel).

Doch der FC Basel kann aus der numerischen Überzahl trotz über 75 Prozent Ballbesitz keinen Profit schlagen. Ein Kopfball von Kasim Adams und eine schöne Kombination über Zeki Amdouni, Wouter Burger und Bradley Fink sind die einzigen Lichtblicke in einer ansonsten völlig verunsichert spielenden Mannschaft.

Unbedrängt landen Pässe im Aus und Flanken werden ohne ersichtlichen Plan brusthoch in den Strafraum gedroschen. Und weil auch das Pressing nicht wie gewünscht funktioniert, kann der gut dagegenhaltende FCZ nicht in der eigenen Hälfte eingeschnürt werden.

Auch FCZ-Trainer Bo Henriksen fliegt vom Platz

Und so ist es in der 49. Minute wieder der Schiedsrichter, der im Mittelpunkt steht. Nach einem harten Körpereinsatz von Arnau Comas fordert der FCZ ebenfalls die rote Karte. Doch weil er das zu Unrecht und mit der falschen Wortwahl macht, sehen Nikola Boranijasevic Gelb und FCZ-Trainer Bo Henriksen Rot.

Die rotblaue Hoffnung auf Besserung nach dem Pausentee weicht schnell Ernüchterung. Zwar hat Basel weiterhin meist den Ball. Doch bis auf einen Abschluss des eingewechselten Andy Diouf (55.), einen Versuch auch spitzem Winkel von Amdouni (61.), eine Hereingabe, die Michael Lang knapp verpasst und einen Schuss im Sitzen von Zeqiri, bleibt das Torschussblatt leer. Und das Prädikat Grosschance verdient sich keine der beschriebenen Szenen.

Die grösste Chance des Spiels hat dann – symptomatisch für das knorzige FCB-Spiel – der FCZ. In der 88. Minute entwischt Fabian Rohner Comas und sprintet dank Geschwindigkeitsvorteil plötzlich alleine auf Marwin Hitz zu. Doch der FCB-Keeper bewahrt sein Team mit einem Reflex vor der Niederlage und pustet doppelt durch, als Katic den Ball nach der anschliessenden Ecke über das Tor köpft.

Durch den torlosen Klassiker bleiben die Negativserien beider Teams (Basel: drei Ligaspiele in Folge ohne Treffer; Zürich: sieglos und ebenfalls seit drei Ligaspielen ohne Treffer) bestehen. Und von den zu Beginn noch voller Vorfreude auf das brisante Duell schauenden Fans gibt es nach Spielschluss auch den ein oder anderen Pfiff.