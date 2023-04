Super League Nur zwei Liga-Siege nach einem Europacup-Donnerstag: Der FCB zollt Tribut und es droht der Super-GAU Der FC Basel verliert nach dem Europacup-Exploit von Nizza am Donnerstag drei Tage später in der Super League 0:2 gegen Luzern und das Saisonziel aus den Augen.

Taulant Xhaka und der FCB sind am Boden, Luzern ist obenauf und hat jetzt sechs Punkte mehr. Urs Flueeler / KEYSTONE

David Degen war sich vor dem Spiel sicher. «Ich würde schon meinen, dass wir heute gewinnen müssen, wenn wir Zweiter werden wollen», gab der FCB-Klubchef bei «Blue» zu Protokoll. Luzern hatte vor dem Anpfiff drei Punkte Vorsprung und sich im Schneckenrennen um Rang zwei mit zwei Siegen in Serie zum Vizefavoriten gemausert. Der FCB, so hoffte Degen und ein Grossteil der knapp 23000 Zuschauer im Joggeli, sei durch den Exploit von Nizza wachgeküsst und auch in der Liga bereit, endlich die Aufholjagd zu lancieren. Doch daraus wurde nichts.

Das Telegramm Basel – Luzern 0:2 (0:0) St. Jakob-Park. – 22‘966 Zuschauer. – SR Sven Wolfensberger. - Tore: 71. Sorgic 0:1 (Frydek). 89. Breedijk 0:2 (Dräger). Basel: Hitz; Lang, Pelmard, Calafiori; Novoa (57. Ndoye), Xhaka, López; Males (81. Diouf), Kade (57. Burger); Augustin (67. Zeqiri), Amdouni. Luzern: Müller; Ottiger (64. Dräger), Burch, Beka, Frydek; Beloko, Jashari; Dorn, Meyer (81. Villiger), Schürpf (86. Breedijk); Sorgic (86. Diambou). : Müller; Ottiger (64. Dräger), Burch, Beka, Frydek; Beloko, Jashari; Dorn, Meyer (81. Villiger), Schürpf (86. Breedijk); Sorgic (86. Diambou). Bemerkungen: Basel ohne Comas, Frei und Millar (alle verletzt), Sène, Chipperfield, Vogel (ohne Aufgebot). Luzern ohne Alabi, Campo, Chader, Emini, Kadák, Klidje, Simani, Toggenburger (alle verletzt), und Vasic (krank). – Verwarnungen 30. Beka, 31. Augustin (in Sion gesperrt), 40. Ottiger, 53. Schürpf, 62. Xhaka, 79. Males (in Sion gesperrt), 95. Frydek. – 16. Lattenschuss Sorgic. 80. Pfostenschuss Amdouni). 83. Kopfball von Zeqiri an die Latte.

Pomadig in den Zweikämpfen, ideenlos und unpräzise im Spiel nach vorne und scheinbar ohne den letzten Willen lief der FCB gegen Luzern von Beginn an der Musik hinterher. Dejan Sorgic traf unter den Augen von Basels beliebtestem FCB-Fan, Roger Federer, in der 16. Minute nur die Unterkante der Latte und kurz vor der Pause rettete Marwin Hitz gleich dreifach mit Fuss, Kopf und Hand gegen Pius Dorn und Sorgic und damit das schmeichelhafte Pausen-0:0.

«Wir müssen in der Super League jedes Wochenende performen. International ist ein Bonus», hatte Degen gewarnt. Doch stattdessen bewahrheitet sich die Hoffnung von Luzern-Trainer Mario Frick, der später sagen wird: «Wir haben uns erhofft, dass der FCB ein paar Körner in Nizza gelassen hat.»

Basel findet anders als noch vor einer Woche gegen YB auch nach der Pause kaum statt und nach viel Krampf auf beiden Seiten geht Luzern in der 71. Minute doch noch in Führung. Sorgic und Martin Frydek bestrafen die Basler Unlust, in den Zweikampf zu gehen, mit einem schönen Doppelpass und dem 1:0.

Die Basler Alu-Könige schlagen wieder zu

Im Anschluss erwacht Basel endlich. Aber anders als in der Conference League, wo der FCB gegen Bröndby, Trabzonspor, Bratislava und auch Nizza sämtliches Wettkampfglück gepachtet zu haben scheint, ist Rotblau in der Liga vom Pech verklebt. Zeki Amdouni mit einem Distanzschuss und der eingewechselte Andi Zeqiri mit einem Kopfball scheitern an Pfosten und Latte. Die FCB-Alu-Treffer 19 und 20 in dieser Saison sind einsame Ligaspitze.

«Wir haben das Glück beansprucht und uns aber auch für eine gute Leistung belohnt», sagt Frick. Und Trainerkollege Heiko Vogel muss eingestehen: «Es war heute ein Spiel, in dem wir die Power nicht auf den Platz bringen konnten. Dennoch müssen wir dieses Spiel nicht verlieren. Uns hat auch das Wettkampfglück gefehlt.»

Aber warum klappt in der Liga nicht, was in Europa funktioniert? Von 15 Ligaspielen im Anschluss an ein Donnerstagsabendspiel auf europäischem Parkett konnte der FCB lediglich zwei gewinnen. Der Post-Europa-Punkteschnitt liegt bei 0,93 (über alle Spiele gerechnet holt der FCB 1,24 Punkte/Ligaspiel).

Marwin Hitz gibt zu: «Wir haben ein Riesenproblem mit der Doppelbelastung.» Doch worauf dieses fusst, kann der Goalie nicht beantworten. Trainer Vogel wagt einen Versuch: «Wir hatten alleine im März und April 16 Spiele. Das ist schwierig, ein ständiger Balanceakt.»

Via Conference-League- Titel nach Europa?

Der interimistisch trainierende Sportdirektor moniert auch das langfristige Fehlen der Stammkräfte Fabian Frei und Arnau Comas. Darauf angesprochen, dass der Gewinn der Conference League aktuell der einfachste Weg in einen europäischen Wettbewerb zu sein scheint, sagt Vogel mit einem Schmunzeln: «Es ist nicht der einfachste, aber der kürzeste.» Und fügt an: «Wir wissen von der Notwendigkeit des europäischen Geschäfts. Die Conference League zu gewinnen, wäre ein Ziel und ein Traum. Aber es ist Fakt, dass wir in der Liga unseren Job machen müssen.»

Gegen Luzern reicht die Leistung nicht, weil der eingewechselte Luuk Breedijk bei seinem Super-League-Debüt in der 89. Minute unbedingt an den Ball will, Michael Lang und Taulant Xhaka wegdrückt und kurz darauf das 2:0-Schlussresultat erzielt.

Zum wiederholten Mal zollt der FCB im Anschluss an ein internationales Spiel Tribut. Und plötzlich droht grosses Ungemach. Denn es ist nicht mehr undenkbar, dass Rotblau im Mai gegen Florenz ausscheidet und in der Liga die Europacupplätze verpasst. Ab Rang drei werden drei Qualifikationsrunden in der Conference League fällig, ab Rang sechs spielt der FCB gar nicht international. Ein Super-GAU, der in Anbetracht weiterer englischer Wochen und den beiden Highlight-Spielen gegen Florenz plötzlich gar nicht mehr so unrealistisch ist.

