Super League Rückschlag zur Unzeit: Der FC Basel leistet sich in Sion einen Leistungseinbruch, der das Momentum wieder zu Nichte macht Der FC Basel spielt trotz idealer Vorbereitung im Wallis viel zu pomadig und verliert gegen Sion, für die Mario Balotelli debütiert, verdient mit 1:2.

Ein Bild mit Symbolkraft: Michael Lang lauft Mario Balotelli hinterher. Jean-Christophe Bott / KEYSTONE

Am Freitag war die Laune bei Alex Frei noch sehr gut. Zum ersten Mal seit Saisonstart hatte der Trainer des FC Basel eine komplette Woche Zeit, um mit den vielen neuen Spielern zu arbeiten. Bis auf Anton Kade beklagte der FCB keine Verletzten und auch das Formbarometer schien nach den beiden überzeugenden Siegen gegen Sofia und Zürich nach oben zu zeigen. Gegen Sion wollte Frei mit seinem Team den nächsten Schritt aus dem Tabellenkeller machen. Doch dann das:

In der Startphase, die der prominente Sion-Neuzugang Mario Balotelli von der Bank aus beobachtet, reiht sich bei Rotblau am Samstagabend im Tourbillon vor knapp 12000 Zuschauern (Saisonrekord) Ballverlust an Ballverlust. FCB- Goalie Marwin Hitz muss schon nach drei Minuten erstmals eingreifen und in der siebten Minute pusten die Gäste kollektiv durch, weil Itaitinga seinen Kopfball aus bester Position freistehend am Tor vorbei köpft.

Das Telegramm Sion – Basel 2:1 (1:0) Stade de Tourbillon. – 11800 Zuschauer. – SR Lukas Fähndrich. – Tore: 17. Stojilkovic (Poha) 1:0. 55. Burger (Frei) 1:1. 89. Sio (Bua) 2:1. Sion: Lindner; Lavanchy, Cavaré, Saintini, Baltazar (92. Schmied); Grgic; Poha, Araz; Itaitinga (79. Bua), Stojilkovic (65. Balotelli), Chouaref (79. Sio). Basel: Hitz; Lang, Comas, Adams Nuhu, Pelmard; Frei, Burger (79. Augustin); Ndoye, Amdouni (46. Diouf), Millar (71. Males); Zeqiri (71. Szalai). Bemerkungen: Sion ohne Cyprien und Moubandje (im Aufbau). Basel ohne Kade, Essiam, Onyegbule (verletzt), Calafiori, Ltaief, Marchand (kein Aufgebot), Adjetey, Vogel, Chipperfield, de Mol, Tushi (U21) – Verwarnungen: 19. Baltazar (Foul). 49. Lang (Foul). 62. Burger (Foul). 79. Lavanchy (Foul). 87. Comas (Foul). 92. Bua (Foul). 93. Balotelli (Reklamieren).

Der FCB lässt den Gegner gewähren und gewinnt bis zur 25. Minute nur 30 Prozent seiner Zweikämpfe. «Ich war über die Art und Weise, wie wir ins Spiel gekommen sind, sehr überrascht. Das war katastrophal und überhaupt nicht so, wie wir uns das vorstellen», bilanziert Frei später.

Das 1:0 in der 17. Minute durch Filip Stojilkovic, den Sion-Stürmer den Frei im Vorfeld als «besonders gefährlich» herausgehoben hatte, entspricht dem Spielverlauf. Und es ist symptomatisch. Nach einer Ecke – der FCB verteidigt in Raumdeckung – kommt der Ball flach auf den ersten Pfosten, wo Fabian Frei den Zweikampf gegen Denis Poha verliert und Stojilkovic die Verlängerung per Kopf ins Netz bugsiert. Vier Basler stehen zwar in der Nähe. Aber nach der flach gespielten Ecke stellt keiner schnell genug wieder auf Manndeckung um und Sion bedankt sich.

Erst jetzt kommt der FCB langsam im Spiel an. Vor allem über Dan Ndoye kommt Rotblau immer wieder über rechts, doch die Hereingaben können nicht in ein Tor umgemünzt werden. Mal kommt Andi Zeqiri mit der Fussspitze nicht an den Ball, mal findet Ndoyes Hereingabe direkt den Gegner und so hat der ehemalige FCB-Goalie im Sittener Kasten, Heinz Lindner, einen ruhigen Abend.

Heinz Lindner grinst auch nach Spielschluss

Der ausgemusterte Österreicher hatte im Vorfeld keine Chance ausgelassen, seinen Unmut über die FCB-Führung kundzutun und sagt auch nach dem Spiel grinsend: «Für mich ist das ein besonderer Sieg.» Doch das öffentliche Nachtreten ist kein Fall für den VAR und wurde auch vom FCB nicht bestraft.

Der kommt zwar nach der Pause mit Andy Diouf für Zeki Amdouni etwas zweikampfstärker aus der Kabine und trifft durch Wouter Burger per Kopf nach einer Ecke früh zum 1:1. Doch statt der möglichen Wende wird Sion in der Folge wieder besser und drängt den FCB zurück in die eigene Hälfte.

Zwei Ex-Basler Joker sorgen für Sions Siegtreffer

Als in der 65. Minute dann auch noch Balotelli eingewechselt wird, ist das Walliser Volksfest im Tourbillon endgültig lanciert. Zwar nimmt der Italiener nicht entscheidend Einfluss. Trotzdem sind alle Blicke auf ihn gerichtet. Die Zuschauer sehen, wie der neue Super-League-Star Arnau Comas überlobt und den fälligen Freistoss aus 20 Metern in die Fänge von Hitz schlenzt. Sie sehen, wie er bei einem Grgic-Freistoss Hitz so sehr die Sicht nimmt, dass der nur dank eines Reflexes das 1:2 verhindern kann und sie sehen, wie Balotelli in der 89. Minute aus nächster Nähe sieht, wie Giovanni Sio den Ball zum 2:1 ins Netz haut.

Der Ex-Basler verwertet eine Flanke vom ebenfalls eingewechselten Ex-Basler Kevin Bua, nachdem er zuvor Andy Pelmard abgeschüttelt hatte und sorgt so für die zweite Basler Saisonniederlage. «Sechs Spiele, sechs Punkte sind überhaupt nicht zufriedenstellend», bilanziert Alex Frei der zugeben muss:. «Am Ende des Tages ist das ein absolut verdienter Sieg für Sion. Da gibt es nichts zu diskutieren.» Besonders bitter ist aus Basler Sicht, dass die Vorzeichen für drei Punkte in den bis zur WM-Pause nun folgenden englischen Wochen nie mehr so gut sein werden wie vor diesem Wochenende und der Abstand zur Spitze weiter gewachsen ist.

Die Bilder vom Spiel:

Die Statistik:

