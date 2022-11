Super League Trotz neuerlichem Rückschlag: Alex Frei erhebt nach dem 0:1 gegen GC nur einen Vorwurf Der FC Basel verliert das letzte Spiel des Jahre 0:1 gegen GC. Doch Alex Frei stellt sich im Anschluss schützend vor sein Team, das in der Hinrunde deutlich zu wenig Punkte in der Liga geholt hat.

Alex Frei muss enttäuscht von dannen ziehen und konstatieren, dass sein Team zum wiederholten Mal zu wenig aus den vielen Spielanteilen gemacht hat. Marc Schumacher / freshfocus

Es ist die 19. von unglaublichen 21 Basler Ecken, die im letzten FCB-Spiel des Jahres im Letzigrund gegen GC in der 87. Minute zum ersten Mal so richtig für Gefahr sorgt. Der eingewechselte Zeki Amdouni spediert den Flankenball zurück in die Mitte, wo Noah Katterbach an die Latte köpft. Der FCB liegt da 0:1 zurück und verzweifelt an der Hoppers-Defense, deren Spieler wie eine Heuschrecke sechs Beine zu haben scheinen. Immer wieder unterbindet ein Zürcher Fuss das Basler Angriffsspiel.

Das Telegramm GC - Basel 1:0 (1:0) Letzigrund. – 7153 Zuschauer. – SR: Alessandro Dudic. – Tor: 34. Dadashov (Ndenge) 1:0. Grasshoppers: Hammel; Seko, Loosli, Ribeiro; Bolla, Ndenge (67. Pusic), Abrashi (90.+1 Margreitter), Schmid (67. Lei); Herc, Dadashov (67. Schettine), Kawabe (88. Morandi). Basel: Hitz; Lang (85. Sène), Comas, Pelmard, Calafiori (46. Katterbach); Frei; Males (62. Amdouni), Burger (62. Millar), Diouf, Ndoye (62. Zeqiri); Fink. Bemerkungen: GC ohne Blasucci, Hoxha, Kacuri, Momoh, Moreira, Nadjack (verletzt), Shabani (krank). Basel ohne Kade, López, Tushi, Vogel (verletzt), Chipperfield, Ltaief, Szalai (ohne Aufgebot). – Verwarnungen: 2. Ndenge (Foul), 6. Pelmard (Foul), 39. Calafiori, Herc (beide Unsportlichkeit), 51. Schmid (Foul), 81. Comas (Foul), 90.+4 Schettine (Zeitspiel). – 87. Lattentreffer Katterbach.

«Was soll ich meinen Spielern vorwerfen, ausser dass sie die Hütte nicht treffen?», fragt FCB-Trainer Alex Frei nach dem Spiel. Doch zu gefährlichen Chancen kommt Rotblau erst in den letzten zehn Minuten. Nach Katterbachs Lattenkopfball verpassen auch Arnau Comas, Bradley Fink und Andi Zeqiri gute Möglichkeiten. Doch weil Justin Hammel, der Basler im GC-Tor, die Null hält, jubeln die Hoppers kurz darauf über den ersten Heimsieg gegen den FC Basel seit 2982 Tagen. Im Mai 2016 hatte GC im Joggeli durch ein Eigentor von Adama Traoré gegen den bereits als Meister feststehenden FCB gewonnen und seither 17 Mal vergeblich versucht, das zu wiederholen.

«Es ist einfach nur geil, dass wir das jetzt geschafft haben», sagt Siegtorschütze Renat Dadashov. Der Aserbaidschaner profitiert in der 34. Minute erst von einem Fehlpass von Andy Pelmard und dann von der Selbstkorrektur des VAR, der den Treffer erst annulliert, um den Schiedsrichter dann doch selber zum Bildschirm zu bitten. Der gibt den Treffer, weil Assistgeber Tsiy Ndenge nicht wie der passiv bleibende Amir Abrashi im Offside steht. «Das Hin und Her war sicherlich nicht ideal. Aber das musst du wegstecken», sagt Michael Lang, der nach Abpfiff konsterniert ist: «Es passt irgendwie zur Hinrunde. Wir haben wieder enorm grossen Aufwand betrieben, aber stehen mit null Ertrag da. Das ist sehr ärgerlich.»

Die zweimonatige Pause soll genutzt werden

Lang tut sich wie auch Kollege Liam Millar schwer, zu erklären, warum der FCB erneut zu wenig aus seinen Spielanteilen gemacht hat. «Es hat das Glück gefehlt hat. Aber wenn wir ein Topteam sein wollen, müssen wir in solchen Spielen unsere Tore machen», räumt der Kanadier ein, der verspricht, dass er dank seiner mentalen Stärke im neuen Jahr wieder zurück zur guten Form der vergangenen Saison finden wird.

Nach den 30 Spielen der aktuellen Saison hat der FCB in der Liga mit fünf Siegen, fünf Niederlagen und sechs Unentschieden eine ausgeglichene Bilanz zu Buche stehen. Und alle sind sich einig. «Wir haben zu wenig Punkte», sagt Lang und Alex Frei ergänzt: «Wir haben 90 Prozent der Spiele dominiert und hätten öfter gewinnen müssen. Doch das interessiert keinen. Jetzt fehlen die Punkte.»

Der Trainer freut sich, dass er jetzt zwei Monate Zeit hat, um mit einer nahezu kompletten Mannschaft ohne drei Pflichtspiele pro Woche «gewisse Dinge zu verändern», wie Frei sagt. Neue Systeme sollen einstudiert und Automatismen geschärft werden. Damit die Rückschläge 2023 weniger werden.

Die Bilder vom Spiel: