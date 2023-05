Super League Versöhnlicher Abschluss: Der FC Basel gewinnt gegen GC, rettet den Europacup-Platz und hofft auf einen Amdouni-Verbleib Der FC Basel erreicht dank einer guten letzten Saisonhalbzeit und einem 3:1-Sieg gegen GC das Minimalziel. Nach dem Spiel sprechen Doppeltorschütze Zeki Amdouni und der scheidende Trainer und ab sofort Nur-noch-Sportdirektor Heiko Vogel über die Zukunft.

Der Moment der Vorentscheidung: Zeki Amdouni trifft in der 69. Minute zum 2:0 für den FCB. Marc Schumacher / freshfocus

Das grosse Zittern beginnt am Pfingstmontag um 16.35 Uhr. Der FC St. Gallen ist gegen Sion in Führung gegangen und der FCB in der Blitztabelle aus den Europacuprängen gerutscht. Auf dem Rasen im Joggeli hat der FCB Glück, dass Shkelqim Demhasaj das 1:0 für GC gleich zweimal kläglich verpasst. Erst lässt er sich noch von Andy Pelmard einholen, dann chippt er den Ball über Marwin Hitz, aber auch mehrere Meter am Tor vorbei. Der FCB hat zwar zu 72 Prozent den Ball, aber gefährlich vors Tor kommt er nicht.

«Es braucht keine zusätzliche Motivation», hatte der zum letzten Mal interimistisch trainierende Sportdirektor Heiko Vogel vor Anpfiff gesagt. In der Halbzeit musste er sein Team dann doch daran erinnern, dass 45 Minuten bleiben, um die Saison versöhnlich abzuschliessen.

Vogel wechselt Darian Males für Wouter Burger ein und die Basler bäumen sich in der letzten Halbzeit dieser Ausnahmesaison mit 61 Pflichtspielen (GC hat 39) gegen das Verpassen des Europacups. Dieser hat in dieser Saison so viele Emotionen geweckt und diesen wird es auch in der kommenden Spielzeit für den FCB wieder geben.

Denn in der 50. Minute stellt Zeki Amdouni mit seinem 21. Saisontor nach Pass von Topskorer Darian Males (16. Assist) per Chip über André Moreira auf 1:0. Das Stadion, in dem 26611 Menschen (nur gegen Zürich und Florenz wurden mehr Tickets verkauft) zuschauen, erhebt sich klatschend und pustet einmal tief durch.

Das Telegramm Basel – GC 3:1 (0:0) St. Jakob-Park. – 26611 Zuschauer. – SR: Sven Wolfensberger. – Tore: 50. Amdouni (Males) 1:0, 69. Amdouni (Males) 2:0, 81. Ndoye (Amdouni) 3:0, 91. Herc (Dadashov) 3:1. Basel: Hitz; Lang (23. Adams), Pelmard, Calafiori; Ndoye, Frei, López (66. Millar); Diouf, Burger (46. Males); Zeqiri (74. Augustin), Amdouni. GC: Moreira; Seko, Loosli (77. Kacuri), Ribeiro; Ndenge (56. Pusic); Hara, Shabani, Kawabe, Schmid (46. Nadjack); Demhasaj (66. Herc), Schettine (56. Dadashov). Bemerkungen: Basel ohne Adjetey (verletzt), Fink (krank), Xhaka (gesperrt), Essiam und Sène (ohne Aufgebot). GC ohne de Carvalho, Momoh (beide verletzt), Abrashi und Bolla (beide gesperrt). – Verwarnungen: 26. Ndenge (Foul). 57. Loosli (Foul). 59. Frei (Foul). 72. Herc (Foul).

Nach einer Stunde auf Rang sechs übernimmt der FCB wieder Rang fünf und dort wird er auch zum Schluss dieser Saison stehen. Das 2:0 in der 60. Minute (wieder verwandelt Amdouni einen tollen Schnittstellenpass von Males) lässt den Puls weiter sinken. Das 3:0 in der 81. Minute durch Dan Ndoye, der eine Parade von Moreira gegen Amdouni aufnimmt und ins lange Eck zimmert, gibt dann Gewissheit. Der FCB hat den Kopf aus der Schlinge gezogen.

Im Joggeli applaudiert man dem Team geschlossen

«Ole, Super-FCB» hallt es durchs Joggeli. Das vom VAR aberkannte 4:0 durch Jean-Kévin Augustin und das 1:3 durch Meritan Shabani nach einer GC-Ecke trüben die gute Stimmung nicht mehr. Nach dem Schlusspfiff steht das Joggeli und applaudiert dem Team, das die Saison zwar nur auf Rang fünf und so schlecht wie seit der Erfindung der Super League nie beendet. Aber – auch weil man selber fleissig gepunktet und die Schweiz im Uefa-Fünfjahres-Ranking auf Rang 13 geführt hat – startet der FCB dadurch wie schon vor einem Jahr in der zweiten Runde der Qualifikation zur Conference League.

«Es ist ein schönes Ende einer schwierigen und langen Saison», bilanziert Heiko Vogel, der froh ist, dass diese Spielzeit nach vielen Höhen und Tiefen mit einem Hoch endet. Sein Team lobt er zum Abschluss: «Sie waren eigentlich nicht bereit für über 60 Spiele und haben es trotzdem geschafft.»

Der Umbruch im Sommer soll minimiert werden

Nach dem Spiel gibt Vogel auch in seiner Funktion als Sportdirektor Auskunft. Er sagt, dass er den Umbruch im Sommer minimieren will und erklärt: «Der fünfte Platz verändert die Position auf dem Transfermarkt.» Der FCB ist interessanter, da er erneut das Schaufenster bietet, das zum Beispiel Zeki Amdouni und Andy Diouf in dieser Saison zu nutzen wussten. Ersterer sagt nach seinem womöglich letzten Spiel im FCB-Dress: «Der fünfte Platz führt dazu, dass vielleicht der eine oder andere Spieler mehr bleibt.» Auf die Frage, ob es eine Möglichkeit gibt, dass auch er weiter für den FCB Tore schiesst, antwortet Amdouni: «Ja.» Und dennoch wird der FCB ohne ihn planen.

Der neue Trainer Timo Schultz, der am Sonntag in der Basler Sportbeiz «Didi offensiv» vorbeikam, um 2. Bundesliga zu schauen, bekommt die gleiche Aufgabe gestellt wie schon sein Vorvorgänger Alex Frei: Umbruch, englische Wochen von Beginn an und drei Qualirunden überstehen.

Ausgelost wird der erste Gegner am 21. Juni. Am selben Tag startet der FCB nach 22 Tagen Ferien wieder mit dem Training (ohne die Nationalspieler bei EM-Quali und U21-EM). Dann heisst es: zurück auf Feld eins.

