Super League Weniger gedacht, mehr gespielt: So holt der FCB seinen 3:1-Sieg über Winterthur Der FC Basel gewinnt nach einem frühen Doppelpack vno Arnau Comas und einer guten Leistung verdient mit 3:1 gegen Winterthur, zeigt die erhoffte Reaktion nach dem Klassiker und hüpft auf Rang 5 in der Tabelle.

Arnau Comas (rechts) jubelt mit Bradley Fink und Wouter Burger über seinen zweiten Treffer beim Sieg über Winterthur. Freshfocus

90 Minuten lang. So lange dauerte das Leiden am vergangenen Donnerstagabend an. Und wenn wir ehrlich sind, vielleicht auch noch ein paar Stunden länger. Denn dieser Grusel-Klassiker war schwer zu verdauen.

Am gestrigen Sonntag dauerte dafür das Leiden gerade einmal 90 Sekunden. Die Zuschauer hatten kaum ihre Plätze eingenommen, da stand es schon 1:0. Ecke von Darian Males von der rechten Seite, Winterthur-Goalie Timothy Fayulu agiert schlecht, Arnau Comas steht am zweiten Pfosten und staubt ab.

Es ist das erste Tor des Spaniers für den FC Basel. Die Freude ist immens, er rennt zur Bank, jubelt mit dem ganzen Team, dem Staff, den Ersatzspielern. Hätte man nicht gewusst, dass ein frühes Tor Erleichterung bedeuten würde, man hätte es spätestens da gemerkt.

Telegramm FC Basel - FC Winterthur 3:1 (2:0) St. Jakob-Park. – 22’027 Zuschauer. – SR Esther Staubli. - Tore: 2. Comas (Males) 1:0. 8. Comas (Males) 2:0. 58. Fink (Males) 3:0. 90.+1 Seiler (Manzambi).



Basel: Hitz; Lang, Comas (46. Pelmard), Adams, Calafiori (7. Katterbach); Xhaka (54. Frei); Males (76. Augustin), Diouf, Burger, Millar; Fink (76. Kade).

Winterthur: Fayulu; Gantenbein, Gelmi, Lekaj, Schättlin; Di Giusto, Arnold (70. Abedini), Corbaz (57. Kryeziu), Burkart (81. Chiappetta); Buess (70. Manzambi), Kamberi (57. Seiler).



Bemerkungen: Basel ohne López, Tushi (beide verletzt), Marchand, Essiam, Vogel (alle U21), Ndoye (gesperrt), Szalai, De Mol, Chipperfield, Ltaief (alle kein Aufgebot). – Winterthur ohne Ramizi, Diaby (beide gesperrt), Ballet, Costinha, Rodriguez (verletzt. – Verwarnungen: 23. Comas (fehlt im nächsten Spiel, gesperrt), 36. Corbaz, 48. Millar, 67. Males. 74. FCB-Trainer Alex Frei.

Aber Arnau Comas hat an diesem Sonntag, bei dem ihm seine aus Barcelona angereiste Familie im Stadion zuschaut, noch nicht genug. Nur sechs Minuten später steht der Katalane wieder richtig. Wieder zirkelt Males eine Ecke zu Comas, wieder trifft der Spanier. Dieses Mal mit dem Kopf. «Als Innenverteidiger ist es nicht einfach, Tore zu erzielen, heute hatte ich das Glück, dass ich das gleich zwei Mal geschafft habe. Ich bin überglücklich.»

Comas und die Man-of-the-Match-Performance

Acht Minuten also braucht er nur für seine Man-of-the-Match-Perfomance. Nach 45 Minuten muss er raus, weil er rotgefährdet ist.

«Das war aber nicht seine Schuld. Es ist der helle Wahnsinn, dass ich ihn auswechseln musste, nachdem er zwei Tore gemacht hat»,

sagt Alex Frei und platziert so gleich seine Kritik an Schiedsrichterin Esther Staubli, mit der der FCB-Trainer selbst auch aneinander gerät und in der Folge verwarnt wird.

Im ersten Durchgang kommt der FCB noch zu zwei sehr guten Chancen, die aber schlecht zu Ende gespielt werden. Erst ist es Wouter Burger, der eine falsche Entscheidung trifft und selbst abschliesst, statt zu einem von drei besser postierten Kollegen zu spielen. Dann ist es Darian Males, der zu zögerlich ist, nachdem in Andy Diouf gut in Szene gesetzt hat.

Mit etwas mehr Cleverness würden die Basler zu Pause höher führen. Aber nach der Leistung vom Donnerstag darf man auch mit einem 2:0 Pausenstand zufrieden sein. Und vor allem mit der Art, wie der FCB auftritt. Selbstbewusster, stringenter, kreativer. Man muss den Baslern jedoch auch ankreiden, dass sie sich nach dem 2:0 nicht konsequent weiterspielen.

Der zweite Streich: Arnau Comas' Kopfball passt genau zum 2:0- Georgios Kefalas / KEYSTONE

Das holen sie in der 58. Minute nach, als der starke Bradley Fink auf Vorlage von Triple-Assistgeber Males auf 3:0 erhöhen kann. Damit ist der Deckel drauf. Dass Winterthur in der Nachspielzeit noch zum Ehrentreffer kommt, ist der Jugendlichkeit geschuldet, meint Frei:

«Sie haben das 4:0 gesucht, statt die Balance zu halten.»

Dennoch ist der Coach mit der Reaktion sehr zufrieden. Und das darf er auch sein.

Nach dem niveauarmen Klassiker, bei dem die Mannschaft ausgepfiffen wurden, ist diese Reaktion umso bedeutender. Die Pfiffe hätten nachgehallt, so Frei. «Darum war es wichtig, dass wir uns aufgelehnt haben, zwei frühe Tore geschossen haben und nachlegen konnten.»

Denn mit diesem 3:1 holt der FCB den ersten Dreier nach fünf sieglosen Partien und springt auf Tabellenplatz 5. Und zeigt, dass er auch anders kann.

Geholfen habe eine längere Sitzung, wie Bradley Fink erzählt. «Wir haben besprochen, dass wir uns an der eigenen Nase nehmen und die Fehler bei uns selbst suchen müssen», so der Torschütze. Und der Coach habe einen wichtigen Ratschlag gegeben:

«Wir Jungen wollen manchmal zu viel. Deshalb haben wir uns vorgenommen: Weniger denken, mehr spielen.»

Und diese unbekümmertere Art hat man gegen Winterthur gespürt. An dieser Leistung kann sich der FCB aufrichten. Es war gut, allerdings ist noch nicht alles Gold, was glänzt. Aber es ist ein erster Schritt.

Beweisen, dass der FCB voran gekommen ist, kann er bereits am Donnerstag wieder. Dann gastiert Vilnius im Joggeli.