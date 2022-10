Wawrinka holt Erfolgscoach Norman zurück und erklärt seine Tränen

Stan Wawrinka sorgt an der Pressekonferenz nach seinem Sieg mit einer speziellen Ankündigung für Aufsehen. Erfolgscoach Magnus Norman kehrt zurück an seine Seite. Vor knapp zwei Jahren hatte sich das Duo getrennt, doch in Basel sass Norman wieder in der Box und Wawrinka erklärt: «Es ist geplant, der er mich auch 2023 an die meisten Turniere begleitet und als Haupttrainer in meinem Team fungiert.»

Seine Tränen beim Siegerinterview erklärt der 37-jährige Romand wie folgt: «Ich habe in Basel noch nie so viel Unterstützung erfahren wie heute. Ob es daran liegt, dass Roger nicht mehr hier ist oder ich seit drei Jahren nicht mehr in der Schweiz gespielt habe, weiss ich nicht. Aber das hat mich überwältigt. Dazu kam, dass auch meine Eltern und meine Tochter an diesem denkwürdigen Abend mit dabei waren.»