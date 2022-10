Acht neue Turniersieger schlagen in Basel auf

Die Swiss Indoors werden ihrem Konzept, gerne die jungen Wilden nach Basel zu holen, mehr als gerecht. In diesem Jahr schlagen gleich acht Spieler, die 2022 ihren ersten Turniersieg auf ATP-Stufe gewonnen haben, in der St. Jakobshalle auf. Alexander Bublik siegte in Montpellier. Félix Auger-Aliassime in Rotterdam und später auch noch in Florenz und Antwerpen. Holger Rune in München und jüngst in Stockholm. Sebastian Baez in Estoril. Maxime Cressy in Newport. Lorenzo Musetti in Hamburg und Neapel. Brandon Nakashima in San Diego und Marc-Andrea Hüsler in Sofia.

Dazu kommen mit Aslan Karatsew, Albert Ramos-Vinolas, Casper Ruud (3), Carlos Alcaraz (5), Roberto Bautista Agut (2), David Goffin, Alex de Minaur, Pablo Careno Busta und Adrian Mannarino 16 weitere Turniersiege im Jahr 2022 dazu. Insgesamt nehmen also 28 von 64 bisher gekürten Turniersiegern an den Swiss Indoors teil. (jaw)