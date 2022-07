Transfermarkt Kasim Adams Nuhu soll die «Basler Problematik» beheben Der 27-jährige Ex-Berner Kasim Adams Nuhu soll die Innenverteidigung des FC Basel verstärken. Der Ghanaer kommt leihweise vom Bundesligisten 1899 Hoffenheim.

Kasim Adams Nuhu bei einem seiner letzten Testspieleinsätze für die TSG 1899 Hoffenheim. Imago

Über acht Millionen Euro Ablöse war Kasim Adams Nuhu im Sommer 2018 der TSG 1899 Hoffenheim wert. Und einen Vertrag bis 2023. Der ghanaische Nationalspieler, 2016 zunächst leihweise vom spanischen Zweitdivisionär RCD Mallorca zu den Young Boys gestossen, hatte seinerzeit 69 Spiele als gefürchteter, weil bärenstarker Innenverteidiger für die Young Boys auf dem Buckel und war mit den Bernern gerade Meister geworden.

Nachdem der 1,90 Meter grosse Adams im März 2021 seinen letzten Volleinsatz hatte und vergangene Bundesliga-Saison bei drei Einwechslungen in den Schlussphasen nur auf drei Einsatzminuten gekommen ist, hat ihn nun der FC Basel für eine Saison inklusive Kaufoption ausgeliehen. Das hat der FCB am Donnerstag mit dem Anpfiff des Europacaupspiels kommuniziert. In der Hoffnung, die Baustelle in der zentralen Abwehr schliessen zu können.

Alex Frei: «Es ist unangenehm, gegen Nuhu zu spielen»

Oder, wie es Cheftrainer Alex Frei nach der Partie ausdrückte: «Die Problematik des FCB ist ein bisschen: Wir sind alle gute Jungs, aber manchmal zu wenig böse – Nuhu bringt ein Element ein: Es ist unangenehm gegen ihn zu spielen, Und dementsprechend freue mich auf eine Verstärkung.»

Kasim Adams Nuhu, hier in seinem vorletzten Einsatz über die voll Zeitdistanz im März 2021 gegen den VfL Wolfsburg mit dem Ex-Basler Renato Steffen. Imago

Wie schnell Kasim Adams Nuhu - Adams ist der Nachname seines Vaters, Nuhu derjenige des Grossvaters - das werden kann, muss sich erst noch weisen. Frei dazu: «Rechnen kann man mit ihm relativ zügig – dann muss man mit ihm reden, wie fit er sich fühlt und wie schnell er einsatzfähig ist.»

Nach Trainerwechsel spielte Adams Nuhu keine Rolle mehr

Die erste Bundesligasaison 2018/19 war für Adams mit Verletzungen und Formschwankungen nicht nur wunschgemäss verlaufen; auf 13 Spiele in der Bundesliga, zwei in der Champions League und eines im DFB-Pokal brachte er es damals. Nach dem Trainerwechsel von Julian Nagelsmann zu Alfred Schreuder spielte er jedoch keine Rolle mehr. Eine einjährige Ausleihe zu Fortuna Düsseldorf folgte, wo er in der Rückrunde nur noch selten im Spieltagskader stand; die Fortuna stieg am Ende der Saison ab.

Unter dem neuen Trainer Sebastian Hoeness erlebte Adams Nuhu in der Saison 2020/21 zunächst eine Renaissance (elf Startelfeinsätze), um dann wieder seinen Stammplatz zu verlieren. Nun haben die Hoffenheimer den Vertrag mit dem 27-Jährigen um ein Jahr verlängert und im gleichen Zug der Leihe nach Basel inklusive Kaufoption für den FCB zugestimmt.

Die WM in Katar mit Ghanas Nationalteam ist das Ziel

Hoffenheims Direktor Profifussball Alexander Rosen begründet die Freigabe Adams damit, dass der Spiele im November mit Ghana zur Weltmeisterschaft wolle: «Dazu benötigt er unbedingt mehr Spielzeit, als er in der Vergangenheit bei uns erhalten hat.»

Kasim Adams Nuhu am Donnerstag nach Vertragsunterzeichnung mit dem FCB. zvg

FCB-Kaderplaner Philipp Kaufmann sagt zu der Verpflichtung: «Seine Erfahrung und die physische Präsenz auf dem Platz sind Elemente in unserer Abwehr, die uns bisher noch gefehlt haben. Wir hatten sehr gute Gespräche mit Kasim und spürten den Hunger auf Spielpraxis, nach seinem nicht einfachen Jahr bei der TSG Hoffenheim. Er ist ein sehr aufgestellter Typ und wir sind überzeugt, dass er mit seinen Qualitäten auf und neben dem Platz optimal in unser Team passt.»

Adams Nuhu freut sich auf die Rückkehr in die Super League und meint: «Ich sehe mich als physisch starken Teamplayer, der stets versucht positive Energie ins Team zu bringen, um mit der Mannschaft erfolgreich zu sein.» Ein Kasim Adams Nuhu in der Form seiner Berner Tage wird dem Basler Spiel jedenfalls jene Komponente verleihen, die gerade im Vergleich mit den Young Boys in den zurückliegenden Jahren unterbelichtet war: die physische Wucht.