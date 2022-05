Frauenfussball Die Tür zum Halbfinal steht dem FC Basel offen, der Traum vom Final daheim ist jedoch geplatzt Die Frauen des FC Basel gehen mit einem 3:0-Polster ins Playoff-Rückspiel gegen den FC St. Gallen-Staad. Sportchefin Elisabeth Mayr sucht derweil eine neue Trainerin.

«Mädels, vertraut mir» - Elisabeth Mayr (links), hier noch als Aktive beim FC Basel in der vergangenen Saison, muss nun als Sportchefin eine neue Trainerin finden.

Den Einstieg in die erstmals ausgespielten Playoffs im Schweizer Frauenfussball haben die favorisierten Klubs allesamt mit Auswärtssiegen bewältigt. Auch der FC Basel hat sich mit dem 3:0 in St. Gallen (Tore von Marion Rey, Camille Surdez sowie Julia Matuschewski) einen schönes Polster verschafft für das Rückspiel am Samstag (14. Mai) auf dem heimischen Campus (18 Uhr).

Die Rückfahrt aus der Ostschweiz war beschwingt. Es wurde gesungen im Mannschaftsbus, aber Danique Stein wäre natürlich keine akribische Trainerin, wenn sie nicht sagen würde: «Ich schnaufe erst durch, wenn das Rückspiel abgepfiffen ist.» Torschützin Camille Surdez, die ihre Karriere 24-jährig mit Ende diesen Playoffs beendet, sagte nach Abpfiff im Sankt Galler Espenmoos: «Ein bisschen Druck ist weg, aber es ist noch nicht fertig.» Die FCB-Frauen richten sich auf ein Aufbäumen des Gegners ein. Der hat ihnen neben einem 0:2 gegen Titelverteidiger Servette bisher die einzige Heimniederlage beigebracht.

Die Kräfteverhältnisse vergangenes Wochenende waren jedoch so, dass es enttäuschend wäre, gäben die Baslerinnen ihren Vorteil noch aus den Füssen. Schaffen sie den Sprung in die Halbfinals, treffen sie auf den Sieger der Partie Servette gegen Aarau. «Wir haben eine gute, aber auch gefährliche Ausgangslage», warnt Elisabeth Mayr. Die gebürtige Münchnerin und ehemalige österreichische Nationalspielerin ist neben ihrer Funktion als Co-Trainerin neu auch die Technische Leiterin des Frauenfussballs beim FCB, und ihre grösste Baustelle ist derzeit, eine Nachfolgerin für Stein zu finden, die auf Ende Saison zurücktritt.

Die nächste Trainerin ist die Nummer 10

Auf der Suche kommt Mayr zugute, dass sie ein Netzwerk über die Grenzen hinaus bis in die Bundesliga hat, wo sie selbst aktiv war, ehe sie als Spielerin 2019 beim FCB landete. Die Entscheidung wird zeitnah fallen: «Ich habe unseren Mädels gesagt, sie sollen mir vertrauen.» Es wird der zehnte Trainer respektive Trainerin in 14 Jahren Frauenfussball-Bewegung beim FC Basel sein, der 2009 die Abteilung des FC Concordia bei sich eingegliedert hatte.

Steins Abgang bedauert Mayr: «Sie ist eine Talenttrainerin.» Sie meint das im doppelten Sinn: Ein Talent als Coach sowie im Umgang mit Talenten. Zudem glaubt Mayr, dass eine Rückkehr Steins nach einer Auszeit, die diese dringend für sich erachtet, nicht ausgeschlossen ist: «Sie ist so sehr mit diesem Verein verwurzelt. Und sie hat einfach das Gen, den Flair, mit Menschen umgehen zu können.»

17-jähriges Torhütertalent: Selina Wölfle will mit dem FC Basel in die Playoff-Halbfinals einziehen. Freshfocus

Wie weit die Füsse die Baslerinnen in diesen Playoffs noch tragen werden, ist offen. Stein kann jedenfalls mit der Bestbesetzung agieren, hat der 17-jährigen Selina Wölfle das Vertrauen im Tor geschenkt und hofft auf die Rückkehr von Offensivkraft Alayah Pilgrim.

Fest steht jetzt schon, dass der erste Playoff-Final der Geschichte nicht wie ursprünglich geplant im Basler St. Jakob-Park stattfinden wird. Der FCB hat sich aus organisatorischen Gründen und wohl nicht zuletzt auch aus Kosten-Überlegungen gegen eine Ausrichtung entschieden. Das hat den Schweizerischen Fussballverband zwar in Not versetzt. Es heisst aber, dass Anfang kommender Woche ein neuer Endspielort bekanntgegeben werden kann.