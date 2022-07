Umfrage Das FCB-Barometer vor dem Saisonstart im Juli: Wird der FC Basel unter Alex Frei Schweizer Meister? Teilen Sie Ihre Meinung zu den wichtigsten Fragen, die den FC Basel im Sommer 2022 beschäftigen. In den Hauptrollen diesmal Alex Frei, Marwin Hitz und die anderen Transfers.

Die Spannung steigt: Am Samstag startet für den neuen Trainer Alex Frei und den FC Basel die neue Saison mit einem Auswärtsspiel in Winterthur. Andy Mueller / Andy Mueller

Der FC Basel hat bisher sieben Spieler verpflichtet, die im Eins regelmässig zu Einsätzen kommen werden. Ein zusätzlicher Innenverteidiger wird noch gesucht. Die beiden Ersatztorhüter, Adriano Onyegbule (U21) und Jonas Adjetey (Leihe geplant) werden wohl – wenn überhaupt – zunächst nur wenige Einsatzminuten bei den Profis bekommen.

Bis auf Zeki Amdouni, der für zwei Jahre mit Kaufoption von Lausanne ausgeliehen wurde, hat der FC Basel alle anderen neuen Spieler fix unter Vertrag genommen. Trotzdem fällt auf, dass Rotblau auch in Zukunft auf Talente setzen will, die bei grossen europäischen Klubs ausgebildet wurden. Sie sollen an der Seite von Säulen wie Marwin Hitz, Fabian Frei oder Taulant Xhaka reifen.

Die neue Nummer 1 Marwin Hitz kommt zwar mit grosser Erfahrung aus der Bundesliga und der Schweizer Nati, machte in den Testspielen aber nicht den besten Eindruck. Der ausgemusterte Ex-Goalie Heinz Lindner, dessen Abgang nach wie vor viele nicht nachvollziehen können, spielt mittlerweile bei Sion.

Am Donnerstag in einer Woche steigt der FC Basel in die Qualifikation zur Conference League ein. Theoretisch hat er dann sechs Donnerstage am Stück immer ein Spiel. Denn bis der Einzug in die Gruppenphase perfekt sein könnte, muss der FCB drei Runden mit Hin- und Rückspiel überstehen.

Alex Frei soll die Spieler des FC Basel entwickeln und so lange wie möglich um den Meistertitel mitspielen, so das offizielle Saisonziel. Der neue Trainer ist zuversichtlich, dass ihm das gelingt, auch wenn sein Team zum Saisonstart nach eigener Aussage erst bei 60 Prozent ist.

Die Teams haben sich neu aufgestellt. Die Top 3 der Liga haben alle einen neuen Trainer und auch andere Mannschaften hoffen, im Windschatten der müden Europacupteilnehmer, die alle drei Tage spielen, in die Spitzengruppe vorzustossen. Die Ausgangslage ist spannend, wie lange nicht mehr.

Und zu guter Letzt noch die Frage, die das Stimmungsbild rund um den FC Basel wohl am besten wiedergibt.