Nach Stadionverbot in Nizza: FC-Basel-Fans feiern ihre Mannschaft in Italien

Nachdem die französischen Behörden die Fans des FC-Basel vom Viertelfinalrückspiel in Nizza aus dem Stadion verbannt hatten, reisten diese kurzerhand in das eine Autostunde entfernte Sanremo in Italien. Dort feierten die Anhänger der Basler den Einzug ihrer Mannschaft in den Halbfinal der Conference-League.