FC Basel Darian Males hätte gerne noch einen zweiten Versuch gehabt: «Wenn das kein Penalty ist, weiss ich auch nicht» Weil Marwin Hitz mit Achillessehnenproblemen raus muss, absolviert Mirko Salvi in Bern mit 28 Jahren seine ersten Super-League-Minuten im Trikot des FC Basel. Und Darian Males ärgert sich: über einen vergebenen und einen nicht gegebenen Penalty und über die bittere Niederlage bei den Young Boys.

Da bleibt Mirko Salvi im FCB-Tor (und Riccardo Calafiori) nur noch das staunende Nachsehen: Der Schuss von Vincent Sierro (nicht im Bild) ist im Tor der Basler eingeschlagen zum 3:1-Endstand. Peter Schneider / Keystone

Mirko Salvi hatte in der ersten Halbzeit die übliche Perspektive des Ersatzgoalies aufs Spiel. Von der Bank aus, tiefer sitzend als alle anderen 31120 Zuschauer im ausverkauften Wankdorf, und was Salvi sah, beschreibt er so: «Das Stadion, das Publikum und das frühe Gegentor – das hat uns ein bisschen verunsichert.»

Nach dem Seitenwechsel musste der 28-Jährige selbst in die Hosen, weil sich Marwin Hitz in der Halbzeitpause mit Beschwerden an der Achillessehne abmeldete. Es war tatsächlich das erste Mal, dass Salvi in der Super League für den FCB das Tor hütete; bis zu seinem Wechsel 2018 war er 51 Mal ohne Einsatz die Nummer 2 gewesen.

Am Sonntag in Bern ging es Salvi, der in der laufenden Saison in den zwei Cuppartien Einsatzzeit erhalten hatte, nicht anders als der Nummer 1 vor der Pause: Zu halten gab es wenig im doppelten Sinn. Weder Hitz konnte etwas ausrichten bei den ersten beiden Gegentoren, noch Salvi beim 3:1.

Es war ein wunderschöner, diagonaler Schlenzer von Vincent Sierro, um dessen Schusstechnik aus der Distanz man weiss, seit er beim SC Freiburg in der Bundesliga spielte. Zu verhindern wäre der Treffer vielleicht gewesen mit mehr Druck auf den Schützen in einer Phase, als der FCB alle Risiken eingehen musste. Ob man einen solchen Schuss an einem ganz guten Tag parieren kann, wurde Salvi gefragt, und der entgegnete knapp: «Nein.»

Was Salvi in der zweiten Halbzeit, nun aus ganz anderem Blickwinkel, beobachten konnte, nennt er einen «mutigen» Auftritt seiner Mannschaft, und: «Wir haben gut verteidigt.»

Males vergibt den ersten Elfmeter seiner Karriere

Darian Males wollte sich auch lieber mit der zweiten als der ersten Basler Halbzeit («Da haben wir zu wenig nach vorne gemacht») beschäftigen. In der er zu den wesentlichen Protagonisten zählte. Unter anderem mit dem durch David von Ballmoos parierten Handspenalty, dem ersten Elfmeter in seiner Karriere, den Males nicht verwertet hat. Wobei: So viele waren es noch nicht bisher; in dieser Saison hatte er zuvor für den FCB im Cup (Allschwil) und zweimal in der Conference League verwandelt.

Nicht mal schlecht getreten, bärenstark gehalten: Darian Males sieht den Penalty von David von Ballmoos gehalten. Claudio De Capitani / freshfocus

Und gerne hätte Males noch einen zweiten Versuch gehabt. Die Szene, in der er im Zweikampf mit Cedric Zesiger im Strafraum gebodigt wird, ist für ihn ein klarer Fall: «Also wenn das kein Penalty ist, dann weiss ich auch nicht.» Und reicht noch ein Plädoyer in eigener Sache nach: «Ich bin kein Spieler, der leicht hinfällt.»

Trotz des neuerlichen Nackenschlags versucht Males Positives aus der Niederlage zu ziehen. «Wir haben uns in der Pause gesagt, dass es nicht geht, den Kopf hängen zu lassen.» Zu den zweiten 45 Minuten sagt er: «Ich kann mich nicht erinnern, dass eine Mannschaft YB im eigenen Stadion so dominiert hat wie wir in der zweiten Halbzeit. Deshalb ist es bitter, dass wir nichts mitgenommen haben.»

Trösten kann sich der FC Basel höchstens mit der Erkenntnis, dass der Abstand zum Tabellenführer rein fussballerisch nicht so gross scheint, wie es die Tabelle der Super League nach der 14. Runde suggeriert.