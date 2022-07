Nachgefragt FCB-Captain Fabian Frei: «Wir haben noch einen Haufen Arbeit vor uns» Fabian Frei erklärt das 1:1-Remis zum Saisonstart in Winterthur und in welchen Punkten der FC Basel sich noch verbessern muss.

Zieht keinen seiner besten Tage ein: Fabian Frei. Ennio Leanza / KEYSTONE / keystone-sda.ch

Fabian Frei, wie haben Sie dieses erste Spiel der neuen Saison gegen den FC Winterthur gesehen?

Fabian Frei: Der Start war nicht gut. Der war in etwa so, wie man es sich nicht wünscht, in einen Saison zu starten. Die Reaktion danach war aber gut. Und wir haben viel Aufwand betrieben. Ich denke, am Ende ist das Unentschieden gerecht.

Nach dem Testspiel gegen den HSV, welches 1:5 verloren ging, sprach man davon, eine Reaktion zeigen zu wollen. Ist diese in Ihren Augen gelungen?

Natürlich ist uns eine Reaktion gelungen. Viele Sachen waren viel, viel besser als vergangene Woche. Aber wir wollten den Match gewinnen und das ist uns nicht gelungen.

In der Offensive hat der FCB vor allem in der ersten Halbzeit zu wenig zustande gebracht.

Mit ein bisschen mehr Effizienz hätten wir durchaus früher das 1:1 schiessen können. Oder gar zwei Tore. Die Penalty-Entscheide waren in meinen Augen auch etwas hart gegen uns. Wenn man all das betrachtet, dann sieht das Ganze schon ein bisschen anders aus. Aber klar: Winterthur hat zu Hause gespielt, sie haben die Aufstiegseuphorie, sind früh in Führung gegangen. So stellt man sich das an ihrer Stelle vor. Sie haben nicht schlecht gespielt und ich würde mich an dieser Stelle aus dem Fenster lehnen und behaupten, dass sie noch den einen oder anderen Punkt holen werden zu Hause.

Was entgegnen Sie jenen Leuten, die bereits urteilen, das Gezeigte sei kaum besser als letzte Saison?

Nach einem Spiel? Das sind dann die, die wenn es gut läuft, sagen, sie hätten immer an unsere Mannschaft geglaubt. Wir müssen unseren Weg gehen, kritisch mit uns selbst sein. Es war vieles noch nicht gut. Aber wir müssen nach einem Spiel nicht mit den gleichen Gesprächen beginnen, wie wir sie letzte Saison hatten.

Können Sie ausführen, was noch nicht gut war?

Winterthur ist in der ersten Halbzeit zwei, drei Mal zu einfach zu guten Torchancen gekommen. Sie hatten im ersten Durchgang auch etwa acht Eckbälle am Stück, die wir zwar gut verteidigt haben, aber wir sind nicht hinten raus gekommen. Bei Einwürfen haben wir schlecht verteidigt. Und offensiv haben wir nicht so viele Lösungen gefunden, wie wir wollten. Wir haben noch einen Haufen Arbeit vor uns.