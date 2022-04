Women's Super League Wenn Basel Zürich überfährt und einen Vorteil in den Playoffs erhält Mit einem 7:0 gegen ganz auf den Cupfinal fokussierte Grasshoppers schliesst das Frauenteam des FC Basel die reguläre Saison ab und trifft nun in den erstmals ausgespielten Meisterschafts-Playoffs auf den FC St. Gallen-Staad.

Doppeltorschützin: Jana Kaiser (rechts) erzielt gegen GC ihre Tore Nummer 7 und 8 für den FCB und trifft nun in den Playoffs auf den FC St. Gallen-Staad, gegen den auch dieses Bild entstand. Freshfocus/Archiv

«Mädels, Kompliment, was wir erreichen wollten, haben wir geschafft.» Danique Stein stand am Mittwochabend die Freude einer Trainerin ins Gesicht geschrieben, die beim 7:0 (5:0) des FC Basel gegen die Grasshoppers nicht nur den höchsten Saisonsieg in der Women’s Super League gesehen hatte, sondern obendrein einen kleinen Vorteil in die anstehenden Playoffs mitnimmt.

Diese Nachtragpartie stand unter einem merkwürdigen Stern: Anfang April hatte der FCB wegen mehrerer Corona-Ausfälle um Verlegung gebeten, nun war es schwierig einen Termin für die Vervollständigung der Tabelle zu finden. Weil GC am Samstag im Letzigrund den Cupfinal gegen den FCZ spielt, die fünfte Partie innert 15 Tagen, schreckte Trainerin Theresa Merk nicht davor zurück, fast ihr komplettes Stammpersonal daheim zu lassen.

Danique Stein: Zum Abschluss ihr ersten und vorerst letzten Saison als FCB-Trainerin fiebert sie in den Playoffs entgegen. Freshfocus/Archiv

So debütierten zwölf Spielerinnen aus der U19 und U17 der GC Frauen, darunter Alix Maechler, die am Freitag 16 Jahre alt wird. Die Umstände kümmerten FCB-Trainerin Stein nicht: «Egal, uns tun die sieben Töpfe gut, nachdem wir zuletzt gegen die Topteams Servette und FCZ zweimal gut gespielt haben. Da mit null Punkten rauszugehen hat weh getan.»

Der FCB überfordert seinen Gegner und kombiniert aus einem Guss

Und so wurden die überforderten GC-Juniorinnen von Basel regelrecht überrollt. Nach einer halben Stunde stand es 4:0, wozu Jana Kaiser, die gefährlichste Basler Torschützin, ihre Saisontreffer 7 und 8 beitrug. Den Score eröffnete sie mit einem direkt verwandelten Freistoss von der Strafraumkante, und Tyara Buser tat es ihr mit einem Schuss aus ähnlicher Distanz wenig später gleich. Sonja Merazguia vollendete anschliessend eine schöne Kombination sowie die Vorarbeit von Camille Surdez, und in diesem Stil ging es immer weiter. Der FCB kombinierte aus einem Guss und vergab weitere Chancen am laufenden Band.

Mit dem 6:0 nach einer Stunde durch Imane Saoud – eine von vier zur zweiten Halbzeit eingewechselten Spielerinnen - war St. Gallen überholt. Das 7:0 in der Schlussminute war der omnipräsenten Julia Matuschewski vorbehalten, eine bundesligaerprobte polnische Nationalspielerin, die vergangenen Sommer zum FCB gestossen war.

Women's Super League Meisterschafts-Playoff, Viertelfinals, 7./8. Mai FC Aarau – Servette FC Chênois

Young Boys – FC Zürich

FC Luzern – Grasshoppers

FC St. Gallen-Staad – FC Basel

Der Lohn für den sechsten Heimsieg der Saison und den sechsten Sieg in der Rückrunde ist der Platzabtausch mit dem FC St. Gallen-Staad, der auch der Gegner im Playoff-Viertelfinal sein wird. Der kleine Vorteil für die Baslerinnen als Tabellenvierte nach der egulären Saison ist nun das Heimrecht im Playoff-Rückspiel; zum ersten Durchgang in die Ostschweiz geht es nach einem freien Wochenende am 7./8. Mai.

Danique Stein, die zum Saisonende von ihrem Traineramt zurücktritt, verzichtete am Mittwoch auf die gelbbelastete Eleni Markou ebenso wie auf die angeschlagene Nia Szenk, hofft auf die Rückkehr von Torjägerin Alayah Pilgrim und ist voller Zuversicht: «Für uns kommen die Playoffs jetzt genau richtig.»

Huber: «Wir sind zu einer Einheit geworden»

Melanie Huber, routinierte Abwehrkraft und Captain des FC Basel. Freshfocus/Archiv

Das empfindet auch Captain Melanie Huber so: «Der Sieg und die vielen Tore waren wichtig, um Selbstvertrauen tanken zu können. Die Mannschaft hat enorme Fortschritte gemacht, dafür wurde hart geschafft und wir sind zu einer Einheit geworden. Jetzt versuchen wir in den Playoffs mit Vollgas alles herauszuholen.»

Was das genau bedeutet? Den Titel als Abschiedsgeschenk für die Trainerin? «Das ist das Ziel, für sie und für die Mannschaft, für den Staff und für den Verein", sagt die 28-jährige Abwehrspielerin.