Super League Zwei Sperren, ein Penalty und kein Kommentar: Später Elfmeterpfiff kostet den FCB zwei Punkte Der FC Basel verliert in den letzten Minuten gegen Genf zwei Punkte – und für den nächsten Match gleich zwei Stammspieler in Person von Fabian Frei und Kasim Adams. Kommentieren wollte die Penalty-Szene niemand.

Kasim Adams war nach dem Penaltypfiff fassungslos. Er enervierte sich so sehr, dass er die Gelbe Karte sah. Weil es die vierte ist, fehlt auch er am Sonntag in Lugano gesperrt. Urs Lindt / freshfocus

Um zu verstehen, wie aussergewöhnlich das ist, was sich in der 97. Minute des Spiels FC Basel gegen Servette abspielt, reicht ein Blick in die Statistiken. Im 404. Super-League-Einsatz fliegt Fabian Frei nämlich zum ersten Mal vom Platz. Gelb-Rot sieht er tief in der Nachspielzeit, nachdem er Schiedsrichter Sandro Schärer ein paar Worte an den Kopf geworfen hat. Was Frei dem Unparteiischen gesagt hat, ist nicht bekannt. Weder der Captain des FC Basel noch Schärer äusserten sich nach dem Spiel über die Szene.

Was ausschlaggebend ist für Freis emotionalen Ausbruch dafür ist klar. In der 93. Minute geht er mit Samba Diba in ein Luftduell. Der Ball fliegt erst dem Gegner an den Kopf, dann an Freis Schulter. Oder Freis Arm? Das ist genau die Frage. Eine halbe Minute später unterbricht Schärer – der das Spiel erst hat laufen lassen – die Partie. Der Videoschiedsrichter hat sich gemeldet. Schärer sieht sich die Szene am Bildschirm an und entscheidet auf Handspiel und Penalty. Servette kann ausgleichen, der FCB verliert zwei sicher geglaubte Punkte.

Die aktive Bewegung hin zum Ball

Aber war es Hands? Frei argumentierte wohl, im sei der Ball gleich unterhalb der Schulter an den Arm gesprungen. So sieht es auf den Wiederholungen auch aus. Dann kommt aber die Frage nach der T-Linie auf. Sprich: Bis dort, wo das Trikot reicht, ist es Schulter. Erst weiter unten am Arm ist es Hands. Schärers Gestik nach zu urteilen hat er auf Penalty entschieden, weil Frei eine Bewegung zum Ball hin macht. Das impliziert keine Absicht, aber die aktive Regung zum Spielgerät. Der Pfiff ist am Ende regelkonform, aber sehr hart.

Auflösen will auch Heiko Vogel die Situation nicht. Der FCB-Interimscoach sagt nach der Partie nur: «Ich habe die Szene gesehen und gebe dazu keinen Kommentar ab.» Auch den Platzverweis gegen Frei will er nicht kommentieren, sagt: «Das kann ich nicht beurteilen. Auch nicht, was er gesagt hat. Aber ich könnte verstehen, wenn er erbost und emotional mitgenommen war.»

Bitter ist die Szene aber nicht nur, weil sie für Frei eine Sperre für das Spiel am Sonntag in Lugano nach sich zieht. Sondern weil mit Kasim Adams Nuhu auch noch ein zweiter Akteur gesperrt fehlen wird. Der Ghanaer enervierte sich so sehr nach dem VAR-Entscheid und teilte seine Meinung Schärer mit, dass er die vierte Gelbe Karte sah.