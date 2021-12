FCB Wahnsinn in der Nachspielzeit: Kasami gleicht die Lausanne-Führung in der 94. aus Der 16. Spieltag stellt die Nerven der FCB-Fans auf eine harte Probe. Trotz zahlreicher Chancen will Rotblau gegen Lausanne lange kein Tor gelingen. In der Nachspielzeit überschlagen sich dann die Ereignisse.

16 Bilder 16 Bilder Raoul Petretta (hier gegen Brahima Ouattara) sorgt für die erste knifflige Szene, als er von Husic an der Strafraumgrenze abgeräumt wird. Doch einen Penalty gibt es dafür nicht. Pascal Muller/Freshfocus

Das Spiel: Schon in der 15. Minute hätte Petretta einen Elfmeter bekommen können, doch den gibt es erst in der zweiten Halbzeit. Nach einem Handspiel von Simone Grippo scheitert Cabral dann aber aus elf Metern (zum ersten Mal nach zuvor 13 erfolgreichen Versuchen). Doch Basel powert weiter. Je länger das Spiel dauert, desto besser werden die Torchancen. Millar (freistehend aus 11 Metern), Kasami (per Kopf knapp drüber), Cabral (scheitert dreimal an Diaw), Ndoye (scheitert zweimal an Diaw), Stocker (scheitert ebenfalls an Diaw) und Frei (findet auch in Diaw seinen Meister) verpassen aber allesamt das 1:0. Und wer sie vorne nicht macht,...

In der 92. Minute kontert Lausanne tatsächlich ein erstes Mal in Halbzeit 2 gefährlich. Mahou ist plötzlich frei durch und wird vom Fernandes, der seinen Ballverlust von zuvor wieder gut machen will, von den Beinen geholt. Das Verdikt ist unstrittig: Elfmeter. Und den verwandelt Kukuruzovic souverän zum 1:0 für den Aussenseiter. Doch der FCB zeigt Moral und kommt noch ein letztes Mal vors Tor. Stocker legt auf Kasami, der den Ball aus acht Metern stoppen und nach einer Drehung an Diaw vorbei in die Maschen schiessen kann. Mit der letzten Aktion rettet der FCB so einen Punkt.

Das gab zu reden: Neben den vielen verpassten Basler Torchancen gaben auch die Fans zu reden. Sowohl Muttenzerkurve als auch Gästesektor leeren sich ab der 35. Minute. "Nein zu personalisierten Tickets", lautet die Botschaft. Erst nach der Pause kommen die Fans zurück. Mit einem weiteren Banner: "Ey Mann willsch Problem?", protestieren die Basler Fans in Anspielung auf Sicherheitsdirektorin Stephanie Eymann weiter.

Der Beste: Beim FCB ist der Ausgleichstorschütze Pajtim Kasami schon vorher der beste Mann. Aber der Mann des Spiels ist ganz klar Mory Diaw. Der Lausanne-Goalie parierte mehrfach stark und hat am Ende acht Paraden auf dem Konto.

