Formel-1-Saisonstart findet nicht in Australien statt

(swe) Die Formel 1 startet nicht wie geplant in Australien in die Saison, stattdessen wird in Bahrain gefahren. Wie die Königsklasse des Motorsports mitteilte, kann der eigentlich für den 21. März in Melbourne geplante Start wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden. Der erste Grand Prix des neuen Jahres geht daher am 28. März im Bahrain über die Bühne. Der GP von Melbourne soll dann im Herbst am 21. November nachgeholt werden.