Straight. Sets. 19-year-old Bianca Andreescu knocks off Serena Williams to win the #USOpen Final. pic.twitter.com/OW89yhHUow

Ob Serena Williams den 24. Titel noch schafft, steht dagegen mehr denn je in den Sternen. Sie hat eine ihrer grössten Stärken verloren: In den wichtigen Spielen ihr bestes Tennis zu spielen. Keine andere hat in diesem Jahr mehr Matches an Grand-Slam-Turnieren gewonnen als sie, keine andere stand in zwei Finals. Die Trophäen holten aber letztlich andere.

So cool Andreescu jeweils in ihren Matches ist, so emotional zeigte sie sich danach. "Ich hatte mir in meinen Visionen vorgestellt, in einem solchen Final gegen Serena zu spielen", sagte sie zwei Stunden nach dem Ende des Spiels vor den Medien. "Das ist einfach verrückt", brachte sie noch heraus, bevor sie die Tränen nicht mehr zurückhalten konnte. Trotz ihren erst 19 Jahren ging es für Andreescu nicht immer aufwärts. Nachdem sie 2017 bei den Junioren zwei Grand-Slam-Titel im Doppel gewonnen hatte, fiel sie letztes rund sechs Monate wegen Rückenproblemen aus. Und auch in diesem Frühling musste sie nach dem sensationellen Sieg in Indian Wells nochmals wegen eine Schulterverletzung pausieren.

Doch nun steht sie ganz oben und bedankte sich überschwenglich bei ihren Eltern und dem kanadischen Tennisverband, ohne deren Unterstützung ihr Erfolg nicht möglich wäre. Andreescu ist die erste Kanadierin überhaupt, Mann oder Frau, die einen Major-Titel im Einzel gewann. "Ich hoffe, ich bin damit eine Inspiration für andere junge Kanadier wie dies Carling (Bassett, US-Open-Halbfinalistin von 1984) oder (Basketballer) Steve Nash für mich waren."