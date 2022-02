Fussball Ausgeglichenes Match, cleverer Gegner: FC Basel U21 verliert auswärts vor toller Kulisse in Bellinzona Der FCB II verliert sein Rückrundenauftaktspiel auswärts gegen AC Bellinzona mit 0:2.

Basel Goalie Tim Spycher muss zwei Mal hinter sich greifen. Bild: Edgar Hänggi

Die 700 Zuschauer im Stadio Comunale sorgen beim Duell zwischen der AC Bellinzona und der U21 des FC Basel für ein tolles Ambiente, dem das Match aber nicht gerecht wird. Kaum Torchancen, dafür viele Zweikämpfe prägen die Begegnung. Dass am Ende das Heimteam mit 2:0 als Sieger vom Platz geht, ist zwar nicht unbedingt verdient, aber irgendwie logisch.

Denn während die Gäste ihre wenigen Chancen nicht nutzen können, sind die Granata zweimal im Anschluss an einen Standard erfolgreich: André Edgar per Kopf (10.), Samuel Delli Carri reagiert nach einem Prellball am schnellsten (45.).

«Der Gegner war in den entscheidenden Situationen cleverer», konstatiert Michel Renggli. Der neue Basler U21-Trainer kann seiner Equipe aber in puncto Engagement nicht viel vorwerfen:

«Wir versuchten zu spielen, hatten aber Mühe, uns in der letzten Zone durchzusetzen.»

Pech für den FCB: Andrin Hunzikers Anschlusstor kurz vor der Pause wird wegen eines angeblichen Fouls an Goalie Yuri Klein annulliert.

Nächsten Sonntag muss der FC Basel U21 dann gegen den Tabellensechsten in Bern ran.